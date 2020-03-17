В Париже на улицах увидели колонны военной техники

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер рассказал на брифинге, что более 100 тысяч стражей порядка будут контролировать с 17 марта передвижение граждан по улицам. По его словам, после указа президента страны Эммануэля Макрона разрешаются лишь необходимые передвижения в пределах территорий: «В частности, к месту работы, за покупками, в случаях, связанных со здоровьем». Кастанер также пояснил, что «необходимо будет предъявить документ, который обосновывает посещение рабочего места, невозможность дистанционной работы».





Нарушителям грозит штраф в размере 38 евро, а если человек без необходимости во второй раз будет замечен в общественном месте — ему придется раскошелиться на 135 евро. Цель полиции — «не наказывать, а сделать так, чтобы каждый осознавал свою ответственность», отметил глава МВД Франции.