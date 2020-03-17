В Париже на улицах увидели колонны военной техники

Жители Франции опубликовали в социальных сетях видео, на котором запечатлена военная техника. Ее перебросили железнодорожными составами в пригород Парижа, после чего колонны с техникой направились непосредственной во французскую столицу. Более 100 тысяч полицейских будут обеспечивать соблюдение ограничения на передвижение французов по улицам городов, введенное из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер рассказал на брифинге, что более 100 тысяч стражей порядка будут контролировать с 17 марта передвижение граждан по улицам. По его словам, после указа президента страны Эммануэля Макрона разрешаются лишь необходимые передвижения в пределах территорий: «В частности, к месту работы, за покупками, в случаях, связанных со здоровьем». Кастанер также пояснил, что «необходимо будет предъявить документ, который обосновывает посещение рабочего места, невозможность дистанционной работы».
Нарушителям грозит штраф в размере 38 евро, а если человек без необходимости во второй раз будет замечен в общественном месте — ему придется раскошелиться на 135 евро. Цель полиции — «не наказывать, а сделать так, чтобы каждый осознавал свою ответственность», отметил глава МВД Франции.
16 марта Макрон объявил о введении с 17 марта ограничений на передвижение людей на территории страны сроком на 15 дней. Он уточнил, что с этого момента во Франции запрещены «собрания, семейные и дружеские встречи». Кроме того, с 12:00 (14:00 мск) 17 марта на 30 дней из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 будут закрыты границы Европейского союза и Шенгенской зоны.
Большинство французов по-прежнему не соблюдают предписанные минздравом санитарные нормы, резюмировал Макрон. Он попросил соотечественников не покидать без необходимости дома, отметив, что «угроза коронавируса стала реальностью»: «Мы находимся в состоянии санитарной войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает. Я прошу вас оставаться дома и сохранять спокойствие. Мы должны защитить себя на долгую перспективу». При этом Макрон сообщил, что французы, находящиеся за пределами страны и желающие вернуться на родину, смогут беспрепятственно это сделать.
Для нераспространения коронавируса во Франции с 15 марта закрыли все торговые центры и магазины, кроме продуктовых точек и аптек. В стране не работают рестораны, кафе, бары, ночные клубы, библиотеки, спортзалы, а с 16 марта приостановлена работа яслей, школ, колледжей, лицеев и университетов.
Из-за коронавируса власти Франции также перенесли второй тур муниципальных выборов, назначенный на 22 марта. Макрон подчеркнул, что это решение «одобрено единогласно» лидерами партий, представленных в парламенте. Новую дату выборов французский лидер не огласил. Первый тур прошел в стране 15 марта при крайне низкой явке, о чем свидетельствуют данные МВД. На выборы не пришли более 55% французов, хотя правительство заверило избирателей, что на участках для голосования приняты все необходимые меры для защиты здоровья населения.
18 марта на заседании Совета министров должен быть представлен законопроект, расширяющий возможности правительства Франции реагировать на чрезвычайную ситуацию. После этого проект рассмотрит парламент. Макрон отметил, что попросил председателей Сената и Национального собрания, чтобы голосование прошло максимально быстро.
Глава государства также призвал «всех политических, общественных, профсоюзных деятелей, всех французов включиться в это национальное единство, создать союз, который позволил бы Франции преодолеть кризис».
По данным Агентства здравоохранения Франции, число случаев заражения коронавирусом нового типа в стране превысило 6,6 тысячи, скончались 148 человек. Число заболевших увеличилось за последние сутки на 1210, а летальных исходов — на 21. В мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, еще 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.