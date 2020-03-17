Заболевший коронавирусом москвич рассказал о пребывании в больнице в Коммунарке

Москвич, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании, рассказал об условиях пребывания в инфекционной больнице в Коммунарке. По его словам, в больнице лечат только тяжелых больных с осложнениями, легкие больные просто находятся там на карантине. Он рассказал, как проходила госпитализация. Ему придется пробыть на карантине две недели, но он согласен с такими мерами борьбы с эпидемией.





«Есть люди, которые давно лежат, но никакого лечения нет. Это касается тех (включая меня), у кого симптомы несильные. Небольшая температура, боль в горле», — рассказал заболевший телеканалу «360».





Тяжелых больных лечат антибиотиками, им ставят капельницы или подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.





Заболевший по имени Виталий вернулся из Испании 10 марта, при этом чувствовал он себя хорошо: «У меня была одна встреча. Этих людей уже проверили, они сейчас сидят на карантине. На следующий день к вечеру я почувствовал себя нехорошо. У меня был озноб, ломало тело, я лег спать, а ночью поднялась температура. Уже с утра я вызвал скорую».





Во время первого посещения врачами Виталия у него взяли анализы, на следующий день тоже. На третий день подтвердилось заболевание COVID-19.





«В течение 30 минут или часа приехала машина, еще взяли анализы и увезли. Жену оставили дома. У нее коронавирус не подтвердился», — сообщил Виталий.





В больнице он читает книги, учит английский или «сидит в телефоне». Несколько раз он видел из окна патруль. Виталий согласен с введенными мерами борьбы против инфекции и считает, что если бы это сделали вовремя в Испании, то он бы не заразился.





В Российской Федерации по состоянию на 16:00 16 марта было проведено 109 939 исследований на коронавирус. Зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению четыре человека.





16 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Россия объявила о закрытии границ для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Эти меры не затронут дипломатов, водителей фур и грузовиков, экипажи лайнеров, кораблей, поездов, а также лиц, которые приезжают на похороны, и транзитных пассажиров.