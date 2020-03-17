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Китай ищет добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Новости

Китай ищет добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

В стране разработали уже восемь вакцин от нового заболевания

Китай ищет добровольцев для испытания вакцины от нового коронавируса, сейчас готовятся документы, по которым можно будет получить разрешения регуляторов для начала клинических тестов. Об этом рассказал на пресс-конференции член Академии инженерных наук Китая Ван Цзюньчжи. В стране разработали уже восемь вакцин от заболевания.


«У нас есть организации, у которых разработка вакцины продвигается относительно быстрыми темпами. Они уже передали заявки на клинические испытания в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Китая, начали подготовку обоснования для начала клинических тестов и набирают добровольцев», — цитирует представителя Академии инженерных наук ТАСС. По словам эксперта, КНР — одна из передовых стран в мире по разработке вакцины.


Научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань на брифинге рассказала, что организация уже тестирует восемь вакцин от заболевания. На трансгенных мышах и макаках оценивают возможные побочные эффекты от препаратов и их безопасность. Благодаря испытаниям на животных ученые также выяснят, какие лекарства наиболее эффективны против пневмонии, и выявят основные способы передачи коронавируса, добавила представитель организации.


21 февраля замминистра науки и техники Китая Сюй Наньпин говорил, что страна сможет начать клинические испытания вакцины от коронавируса не ранее конца апреля.


За прошедшие сутки в мире зафиксировали 13 903 случая заражения новым коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Только 29 случаев зарегистрировали в Китае, 13 874 — за его пределами. От пневмонии, вызываемой новым типом вируса, за сутки умерли 860 человек. Общее число случаев заражения новым коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания — 6 606.


16 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Россия объявила о закрытии границ для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Эти меры не затронут дипломатов, водителей фур и грузовиков, экипажи лайнеров, кораблей, поездов, а также лиц, которые приезжают на похороны, и транзитных пассажиров.


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#вакцина #китай #коронавирус #covid-19
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