Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года. Заболевание будет распространяться волнами, предположил он.





«Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые 60-70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет», — цитирует выступление главы Института Роберта Коха РИА Новости.





Чем раньше появится вакцина от нового коронавируса, тем скорее можно будет ограничить пандемию, подчеркнул Вилер. «Но даже когда будет вакцина, это не значит, что все будут вакцинированы, что будет связано с количеством вакцины», — добавил он.





Ранее 17 марта научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Китая Цинь Чуань рассказала , что организация уже тестирует восемь вакцин от заболевания. На трансгенных мышах и макаках оценивают возможные побочные эффекты от препаратов и их безопасность. Благодаря испытаниям на животных ученые также выяснят, какие лекарства наиболее эффективны против пневмонии, и выявят основные способы передачи коронавируса, добавила представитель организации. Китай также начал искать добровольцев для испытания вакцин.





За прошедшие сутки в мире зафиксировали 13 903 случая заражения новым коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Только 29 случаев зарегистрировали в Китае, 13 874 — за его пределами. От пневмонии, вызываемой новым типом вируса, за сутки умерли 860 человек. Общее число случаев заражения новым коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания — 6 606.





16 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Россия объявила о закрытии границ для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Эти меры не затронут дипломатов, водителей фур и грузовиков, экипажи лайнеров, кораблей, поездов, а также лиц, которые приезжают на похороны, и транзитных пассажиров.