Матчи Российской футбольной премьер-лиги запретили проводить до 10 апреля

Все матчи под эгидой Российского футбольного союза (РФС) во всех лигах и во всех регионах запрещено проводить до 10 апреля. Таким образом, запрет распространяется и на Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ограничительные меры вводятся с 17 марта. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС.





Спортивные функционеры от футбола обеспокоены скоростью распространения коронавируса SARS-CoV-2 и вводят ограничения, чтобы предотвратить заражение спортсменов и болельщиков, говорится на сайте РФС.





Эпицентром эпидемии нового коронавируса является Китай. В Ухане в конце декабря 2019 года были зафиксированы первые случаи заражения. К 17 марта общее число зараженных по всему миру составило 167 511, число смертей с начала распространения заболевания — 6606. Особо сложная с эпидемиологической точки зрения обстановка сложилась в ряде европейских стран — Италии, Франции и Германии.





По состоянию на 16 марта в России выявили 93 случая заражения, четыре человека выздоровели. Российские власти объявили о закрытии границ для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Исключения составят грузоперевозки, а также дипломатические командировки.



