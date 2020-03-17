Путин поручил Генпрокуратуре следить за необоснованным повышением цен на продукты

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре бороться с необоснованным повышением цен на продукты в условиях нынешней ситуации в экономике. При этом глава государства призвал министерства и ведомства поддерживать инвестклимат. Путин также посоветовал жителям РФ не покупать продукты впрок, поскольку ситуация с поставками в магазины надежная.





«Очень важно продолжить работу [прокуратуры] вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания, — заявил Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры. — Нужно работать над этим, причем повсеместно — и в центре, и на местах».





«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал глава государства.





Российский лидер нацелил всех на продолжение работы по формированию благоприятного инвестклимата в стране, а также «защите интересов участников экономической деятельности». Он также призвал уделить работе по обеспечению конкурентоспособности национальной юрисдикции, «имея в виду деловой климат, условия для деятельности предпринимателей, малого и среднего бизнеса, экономики в целом».





«Это важно всегда, но в этой ситуации, в нашей сегодняшней ситуации это особенно важно, потому что нужно поддержать тех, кто реально работает в экономике, создает и бережет созданные рабочие места, обеспечивает уровень заработной платы соответствующий и производство необходимых всей стране товаров», — добавил глава государства.