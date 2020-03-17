Путин поручил Генпрокуратуре следить за необоснованным повышением цен на продукты

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре бороться с необоснованным повышением цен на продукты в условиях нынешней ситуации в экономике. При этом глава государства призвал министерства и ведомства поддерживать инвестклимат. Путин также посоветовал жителям РФ не покупать продукты впрок, поскольку ситуация с поставками в магазины надежная.
«Очень важно продолжить работу [прокуратуры] вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания, — заявил Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры. — Нужно работать над этим, причем повсеместно — и в центре, и на местах».
«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал глава государства.
Российский лидер нацелил всех на продолжение работы по формированию благоприятного инвестклимата в стране, а также «защите интересов участников экономической деятельности». Он также призвал уделить работе по обеспечению конкурентоспособности национальной юрисдикции, «имея в виду деловой климат, условия для деятельности предпринимателей, малого и среднего бизнеса, экономики в целом».
«Это важно всегда, но в этой ситуации, в нашей сегодняшней ситуации это особенно важно, потому что нужно поддержать тех, кто реально работает в экономике, создает и бережет созданные рабочие места, обеспечивает уровень заработной платы соответствующий и производство необходимых всей стране товаров», — добавил глава государства.
Путин также потребовал у Генпрокуратуры активнее заняться возвратом похищенных у страны средств, выделенных на реализацию нацпроектов, госпрограмм и гособоронзаказа: «Мы выделяем колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение национальных целей развития. Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов».
«Прошу Генеральную прокуратуру активизировать свою деятельность в этой сфере, более тесно сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом, ФНС по возвращению незаконно приобретенного имущества, а проще говоря, украденных у страны, у наших людей, у общества активов и средств», — заявил Путин.
17 марта Путин посетил открывшийся коммуникационный центр при координационном совете по борьбе с коронавирусом. Президента встретили премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Центр создан для сбора и анализа всей информации по развитию ситуации с коронавирусом в мире и в России. Здесь работают и с фейковыми публикациями (уже выявлено 55 фейков) в соцсетях и мессенджерах, анализируется информация с «продуктовой паникой». Оперативная отчетность в центре будет формироваться ежедневно к 06:30 мск.
Задача центра — обеспечить координацию федеральных и региональных органов власти по мерам, предпринимаемым в борьбе с коронавирусом. Будут отслеживаться такие параметры, как обеспеченность средствами индивидуальной защиты, медицинскими тестами, карантинные меры. Информация, поступающая в центр, аккумулируется на едином портале «Стопкоронавирус.рф». Он связан с единой бесплатной «горячей линией», номер которой: 8-800-2000-112.
Собянин является заместителем главы координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Михаила Мишустина, а также возглавляет соответствующую рабочую группу Госсовета РФ. Чернышенко отвечает за информационную работу в координационном совете.
Ранее Путин рассказал в интервью ТАСС, что после европейских санкций Россия потратила значительные средства на развитие импортозамещения, чтобы самостоятельно производить товары и использовать новые или утраченные технологии, отметил президент. Ответные ограничения, в том числе на запрет ввоза в Россию ряда продуктов, помогли стране развивать сельское хозяйство: «В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортерами. Мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания. По молоку, по мясу птицы и свинине». Уровень производства в аграрном секторе увеличился в несколько раз, Россия стала первой в мире по экспорту пшеницы, напомнил Путин.