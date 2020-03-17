СКР возобновил расследование против спецслужб США, похитивших летчика Ярошенко

Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что расследование уголовного дела в отношении спецслужб США и Либерии, подозреваемых в похищении российского летчика Константина Ярошенко, возобновлено. В 2011 году россиянина обвинили в США в контрабанде крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам тюрьмы.





Как отмечается на сайте ведомства, в 2010 году российский летчик был похищен с территории гостиницы «Royal Hotel» в Монровии (Республика Либерия). В этом принимали участие сотрудники управления по борьбе с наркотиками Минюста США (DEA) и Службы безопасности Либерии (RLNSA). Иностранные спецслужбы объяснили свои действия тем, что заподозрили россиянина в подготовке незаконной перевозки наркотиков на территорию США.





В СКР отметили, что Ярошенко подвергался насилию, издевательствам и пыткам в целях получения от него признательных показаний. Позже российского летчика вывезли в Нью-Йорк, не уведомив об этом посольство России.





В ведомстве рассказали, что следователи неоднократно пытались установить, кто именно стоял за похищением Ярошенко, однако правоохранители Либерии не реагировали на запросы. В США отказались сообщать о состоянии здоровья россиянина, а также предоставлять данные о допросе лиц, причастных к его похищению.





«Решение о возобновлении расследования продиктовано необходимостью выполнения ряда дополнительных следственных и процессуальных действий по уголовному делу», — отмечается на сайте СКР.





В частности, следователи вновь направят запросы правоохранителям США и Либерии, чтобы установить личности тех, кто причастен к инциденту с Ярошенко, а также о возможности провести допрос россиянина.





«Кроме того, следствием будет признана потерпевшей и допрошена по уголовному делу супруга Константина Ярошенко», — сообщили в СКР.





17 марта о возобновлении дела «Интерфаксу» сообщила супруга Ярошенко Виктория. «Дело возобновлено, на допрос нас вызывали, но с 2015 года это делают регулярно. Само дело уже несколько раз закрывалось и снова возобновлялось», — сказала собеседница агентства.





Ярошенко был задержан 28 мая 2010 года в Либерии и через некоторое время переправлен в США, где над ним состоялся суд. В 2011 году он был признан виновным в подготовке доставки крупной партии кокаина из Африки в США. Российский летчик получил 20 лет заключения. Своей вины он не признает. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал ему в пересмотре приговора.





В мае 2019 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо на имя генпрокурора США Уильяма Барра с просьбой передать России российского пилота, указав на ухудшение его здоровья. 28 октября жена Ярошенко рассказала, что власти США отказали России в передаче ее мужа. Теперь нужно ждать два года, пока появится возможность вновь просить о переводе в страну гражданства, добавила она.