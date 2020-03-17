Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится на официальном сайте Норвежской футбольной ассоциации. Таким образом, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
«УЕФА решил, что чемпионат Европы будет перенесен на 2021 год. Он будет проводиться с 11 июня по 11 июля следующего года», — указывается в сообщении.
Информацию о переносе ЕВРО-2020 подтвердили в Российском футбольном союзе (РФС). В своем аккаунте в Twitter ведомство отметило, что из-за ситуации с эпидемией коронавируса нужно в первую очередь заботиться о здоровье людей, а уже потом думать о зрелищах: «Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Большой футбол обязательно вернется».
Континентальное первенство планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года одновременно в 12 странах Старого Света, включая Россию. В частности, ожидалось, что Санкт-Петербург будет хозяином трех матчей группового этапа и примет один четвертьфинал ЕВРО-2020.
Ранее было объявлено о перерыве из-за коронавируса в чемпионатах Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Нидерландов, Швейцарии и других европейских стран. Кроме того, из-за угрозы распространения эпидемии УЕФА приостановил все предстоящие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
17 марта на заседании бюро исполкома РФС приняли решение запретить проведение всех матчей во всех лигах и регионах под эгидой организации до 10 апреля. Временные ограничения вводятся, чтобы предотвратить заражение спортсменов и болельщиков, указывается в заявлении РФС.
В Москве с 16 марта действует особый режим противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, запрещены любые мероприятия, если число участников превышает 50 человек. Запрет распространяется и на спортивные матчи и соревнования. С 21 марта по 12 апреля будут закрыты все общеобразовательные и спортивные школы.
По состоянию на 16 марта в России выявили 93 случая заражения, четыре человека выздоровели. Власти РФ объявили о закрытии границ для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Исключения составят грузоперевозки, а также дипломатические командировки.