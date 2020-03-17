Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год из-за коронавируса

«УЕФА решил, что чемпионат Европы будет перенесен на 2021 год. Он будет проводиться с 11 июня по 11 июля следующего года», — указывается в сообщении.





Информацию о переносе ЕВРО-2020 подтвердили в Российском футбольном союзе (РФС). В своем аккаунте в Twitter ведомство отметило, что из-за ситуации с эпидемией коронавируса нужно в первую очередь заботиться о здоровье людей, а уже потом думать о зрелищах: «Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Большой футбол обязательно вернется».





Континентальное первенство планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года одновременно в 12 странах Старого Света, включая Россию. В частности, ожидалось, что Санкт-Петербург будет хозяином трех матчей группового этапа и примет один четвертьфинал ЕВРО-2020.





Ранее было объявлено о перерыве из-за коронавируса в чемпионатах Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Нидерландов, Швейцарии и других европейских стран. Кроме того, из-за угрозы распространения эпидемии УЕФА приостановил все предстоящие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.