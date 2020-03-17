В Москве доставка в ночное время ликвидировала дефицит на основные продукты

Москвичи могут не опасаться дефицита в продуктовых магазинах. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков во время пресс-тура по распределительному складу компании X5 Retail Group в городе Видное. По словам Белякова, в последнее время вырос спрос на низкомаржинальную продукцию, такую как крупы, макароны и прочее. Также он отметил, что торговые сети несут расходы на меры безопасности от коронавируса.





«Товар регулярно сюда поступает и регулярно отсюда вывозится чтобы на полках магазинов постоянно была продукция, даже когда ее покупают в большом объеме. По некоторым магазинам мы видим всплеск спроса на 30-40% в первые выходные [марта] до 200% сейчас. И тем не менее мы быстро реагируем» – рассказал Беляков.





«Оказало поддержку изменение правил доставки продукции, принятые правительством Москвы. Сейчас упрощены правила доставки, включая доставку в ночное время и доставку в магазины, расположенные в жилых домах. Это позволило быстрее реагировать на прибывающий товар [...] и за меньшее время выставлять товар в сетях», – отметил председатель АКОРТ.





По словам Белякова, на складе есть большие запасы гречки, различных круп и тушенки на 30 дней, который постоянно обновляется.





Ранее в крупных торговых сетях рассказали Daily Storm о создании запасов продуктов, таких как консервы, крупы и «химия», спрос на которые увеличился в марте после проникновения коронавируса в Россию. В X5 Retail Group и «Ашане» заверили, что дефицита не будет. Также в пресс-службе X5 Retail Group рассказали, что сейчас заметно выросло число заказов в онлайн-супермаркете Перекресток.ру, который везет товар с дарксторов, а также в экспресс-доставке.





17 марта президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная. Он заверил россиян, что ведется мониторинг цен на продукты по всем регионам. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, благодаря системе мониторинга в случае необходимости в магазины будет осуществляться поставка необходимых продуктов.