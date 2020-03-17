В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о заморозке цен на лекарства

Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения эпидемий. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.





Спикер Госдумы заявил, что дефицит масок и антисептических гелей, который наблюдается по стране в последнее время, вызван не столько ажиотажем среди населения, сколько действиями перекупщиков, которые продают их «небольшими партиями по многократно завышенным ценам». По его словам, на рост стоимости медицинских товаров жалуются не только граждане, но и власти регионов.





«В некоторых субъектах федерации с начала года стоимость масок и марлевых повязок выросла в три-четыре раза», — сообщил журналистам Володин.





Председатель нижней палаты парламента отметил, что принятый в первом чтении законопроект позволит российским властям в случае введения чрезвычайного положения (ЧП) и угрозе распространения опасных для здоровья граждан заболеваний установить на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия.





«Правительство будет вправе фиксировать предельные цены также в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и изделия выросли на 30 и более процентов», — подчеркнул Володин.





Спикер Госдумы добавил, что «принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса». Володин добавил, что депутаты решили ускорить рассмотрение законопроекта, чтобы «защитить наших граждан от желающих нажиться на страхах».





На этой неделе, добавил он, Госдума может рассмотреть законопроект, направленный на защиту от спекулянтов, которые многократно повышают цена на лекарства. В частности, инициатива позволит приобретать медпрепараты через интернет.





Ранее из России запретили вывозить защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, а также костюмы химзащиты и некоторые противовирусные средства. Согласно постановлению, вывозить из страны эти товары можно только для оказания гуманитарной помощи, а также для личного пользования. Ограничения будут действовать до 1 июня.





Daily Storm также сообщал о завышенных ценах на тканевые маски в аптеках. 2 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила несколько случаев завышения цен на медицинские маски. Из-за волны новостей о распространении коронавируса в России некоторые поставщики одновременно подняли цены на свою продукцию более чем в 1,5 раза. Такие же случаи были зафиксированы в начале февраля, тогда в некоторых регионах цена на маски достигала 650% от средней рыночной.