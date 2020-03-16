Медведев перевел «Единую Россию» на удаленную работу

Председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил перевести все региональные отделения, а также центральный исполком партии на удаленный режим работы. Он отметил, что это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Он также поручил минимизировать количество массовых мероприятий и совещаний.





«Я бы просил перевести работу региональных отделений «Единой России» и работу центрального исполкома партии с учетом тех решений, которые принимаются практически во всем мире и в нашей стране тоже, в удаленный режим работы», — сообщил Медведев.





По его словам, членам партии сейчас гораздо проще сократить количество личных встреч в качестве меры безопасности, потому что «у всех есть средства коммуникации».





«Речь идет об организационной работе. Но там, где это касается крупных мероприятий, которые были запланированы заранее, там нужно просто посмотреть, как их организовать в будущем, это касается «Диктанта Победы» и всероссийского субботника. Посмотреть, как будут развиваться события, перенести [мероприятия] на более благоприятный период», — отметил председатель партии.





Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» должна оказать гражданам всю необходимую помощь в связи с COVID-19. По его словам, в этой ситуации должны быть подключены общественные приемные, советы сторонников и вся инфраструктура партии.





«Мы должны оказывать людям всю необходимую помощь — от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки», — подчеркнул Медведев. Он добавил, что особое внимание требуется пожилым людям, которые входят в группу риска.





﻿Ранее 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 93 человек. Она отметила, что 86 случаев являются завозными, а под наблюдением врачей на текущий момент находятся около 15 тысяч человек.





По данным Госкомитета по делам здравоохранения Китая на 16 марта, в стране заболели коронавирусом 80 860 человек, выздоровели — 67 490, умерли — 3213. По информации Всемирной организации здравоохранения на 15 марта, общее число заражений коронавирусом за пределами Китая составило 72 649, в мире за сутки выявили еще 10 982 случая. 2531 человек (плюс 333 за сутки) скончался от коронавируса за пределами КНР. Заражения выявили в 143 странах.