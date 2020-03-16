В Подмосковье на три недели закрыли школы

В Московской области на три недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции будут закрыты все школы и запрещены все мероприятия, где число участников больше 50. Об этом телеканалу « 360 » сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он уточнил, что запрет коснется также кинотеатров и спортивных мероприятий.





Воробьев подчеркнул, что за сутки ситуация с заражением в области не изменилась — девять случаев. Результаты еще шести анализов, которые находятся у специалистов в Новосибирске, будут оглашены в ближайшее время.





Губернатор Московской области отметил, что если раньше число участников массовых мероприятий могло быть не более 5000 человек, то сейчас — не более 50.





«Это коснется и театров, и кино, спортивных мероприятий», — добавил глава области.





Со следующей недели ученики будут находиться в режиме самоизоляции дома, школы будут закрыты. «Что касается вузов, то здесь мы предложим дистанционное обучение. Такую опцию министр образования должна реализовать по нашим шести региональным вузам», — рассказал губернатор.





﻿Врачи, которые работают в подмосковных аэропортах и берут анализы у прибывающих пассажиров, получат дополнительные выплаты. Работники подмосковных предприятий, ушедшие на карантин, также получат деньги.





Воробьев отметил, что в Московской области наблюдается повышенный спрос на крупы, гречку, макароны и консервы. Однако беспокоиться не о чем, продуктов более чем достаточно, подчеркнул губернатор.





Главной задачей на ближайшее время для властей Подмосковья губернатор назвал сокращение количества контактов с теми, кто недавно побывал за границей и приехал в область.





14 марта Воробьев объявил об усилении мер по защите от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил телеканал «360». По данным издания, с 16 марта во всех учебных заведениях области вводится свободное посещение занятий. Родители будут самостоятельно решать, отправлять ли ребенка в детсад или школу. При этом образовательный процесс будет организован удаленно.