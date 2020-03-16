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В Подмосковье на три недели закрыли школы
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В Подмосковье на три недели закрыли школы

Губернатор области Андрей Воробьев отметил, что власти готовятся перевести студентов на дистанционное обучение

Губернатор области Андрей Воробьев отметил, что власти готовятся перевести студентов на дистанционное обучение Фото: © Global Look Press / Zamir Usmanov
Фото: © Global Look Press / Zamir Usmanov

В Московской области на три недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции будут закрыты все школы и запрещены все мероприятия, где число участников больше 50. Об этом телеканалу «360» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он уточнил, что запрет коснется также кинотеатров и спортивных мероприятий.


Воробьев подчеркнул, что за сутки ситуация с заражением в области не изменилась девять случаев. Результаты еще шести анализов, которые находятся у специалистов в Новосибирске, будут оглашены в ближайшее время.


Губернатор Московской области отметил, что если раньше число участников массовых мероприятий могло быть не более 5000 человек, то сейчас — не более 50.


«Это коснется и театров, и кино, спортивных мероприятий», — добавил глава области.


Со следующей недели ученики будут находиться в режиме самоизоляции дома, школы будут закрыты. «Что касается вузов, то здесь мы предложим дистанционное обучение. Такую опцию министр образования должна реализовать по нашим шести региональным вузам», — рассказал губернатор.


﻿Врачи, которые работают в подмосковных аэропортах и берут анализы у прибывающих пассажиров, получат дополнительные выплаты. Работники подмосковных предприятий, ушедшие на карантин, также получат деньги.


Воробьев отметил, что в Московской области наблюдается повышенный спрос на крупы, гречку, макароны и консервы. Однако беспокоиться не о чем, продуктов более чем достаточно, подчеркнул губернатор.


Главной задачей на ближайшее время для властей Подмосковья губернатор назвал сокращение количества контактов с теми, кто недавно побывал за границей и приехал в область.


14 марта Воробьев объявил об усилении мер по защите от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил телеканал «360». По данным издания, с 16 марта во всех учебных заведениях области вводится свободное посещение занятий. Родители будут самостоятельно решать, отправлять ли ребенка в детсад или школу. При этом образовательный процесс будет организован удаленно.


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#воробьев #подмосковье #коронавирус #карантин
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