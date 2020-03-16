В Киеве закрыли метро из-за коронавируса

«Мининфраструктуры поручаю с 12:00 (13:00 мск) 18 марта запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. Запретить работу метрополитена», — сказал Зеленский.





Как заявил украинский лидер, городской наземный транспорт (автобусы, троллейбусы и трамваи) будут перевозить не более 20 человек, а маршрутные такси — не более 10 человек.





Также в государстве будут закрыты все развлекательные заведения. Предприятия быстрого питания будут работать лишь с удаленными заказами. Пенсионеры, чей доход составляет менее 5000 гривен в месяц, получат надбавку в тысячу гривен.





16 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе запрещаются массовые мероприятия, а рестораны, торговые центры и развлекательные заведения должны быть закрыты. Однако градоначальник не планировал закрывать метро и ограничился рекомендацией носить медицинские маски.