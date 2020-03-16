В Евросоюзе предложили запретить все поездки на его территорию

По словам Урсулы фон дер Ляйен, чем меньше будет «несущественных поездок», тем лучше будет для Евросоюза, потому что это позволит «сдержать вирус». По истечении 30 дней ограничение на въезд можно будет продлить, отметила она. Для перевозки товаров глава ЕК предложила создать так называемые зеленые коридоры для грузовиков с продуктами питания и медикаментами.





Исключение в случае одобрения этой меры будет сделано лишь для граждан стран ЕС и членов их семей, а также дипломатов, экспертов, которые занимаются проблемой распространения коронавирусной инфекции, и работников здравоохранения.





Ранее ЕК представила руководство по организации контроля и ограничительных мер для защиты здоровья граждан Евросоюза. Главным фактором является единый рынок, отмечается в документе.





«Поэтому государства-члены не должны принимать мер, которые ставят под угрозу целостность единого рынка товаров, в частности, цепочек поставок, или участвовать в каких-либо недобросовестных практиках», — приводит РБК текст руководства.





«Государства-члены должны всегда принимать своих собственных граждан и резидентов, а также облегчать транзит грузов», — призвала Еврокомиссия.





Кроме того, страны Евросоюза не должны ограничивать доступ граждан к продовольствию (включая домашний скот), жизненно важному медицинскому оборудованию и расходным материалам. Также члены ЕС должны предоставлять сотрудникам сферы транспорта свободу перемещения. Необходимо отдать им приоритетные полосы движения («зеленые коридоры»). Все принятые меры должны быть прозрачными и адекватными, отметили в ЕК.





13 марта Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса нового типа в Евросоюзе на текущий момент невозможно. Она отметила, что пандемия коронавирусной инфекции стала шоком для экономики ЕС, и призвала европейские страны работать над решением этой проблемы более решительно.





Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 11 марта на брифинге в Женеве заявил, что текущая ситуация с коронавирусом нового типа может быть «охарактеризована как пандемия». Он отметил, что «число случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится» в ближайшее время.