Онищенко удивили советы ВОЗ использовать парацетамол против коронавируса при самолечении

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил недоумение по поводу рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) использовать парацетамол для самолечения коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, самолечение само является нарушением медицинских правил. Ранее пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что больным коронавирусом нежелательно употреблять ибупрофен, лучше использовать парацетамол.





«Самолечение не приветствуется ни одним законодательством ни одной страны. Сам факт разговора о самолечении — это уже нарушение. <...> Все лечения регламентируются установленными стандартами. <...> Такой рекомендации не могло быть в принципе», — заявил Daily Storm Геннадий Онищенко.





Ранее в ВОЗ заявили, что парацетамол лучше использовать при самолечении от коронавируса. А ибупрофен можно применять по назначению врача.





«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности. Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — приводит слова пресс-секретаря ВОЗ Кристиана Линдмайера РИА-Новости.





Сообщается, что в немецкоязычном сегменте интернета обсуждается голосовое сообщение в WhatsApp о том, что ибупрофен якобы ускоряет течение заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Автор сообщения ссылается на некоего врача из «университетской клиники Вены». Медицинский университет Вены называет эти заявления «фейковыми».





«В настоящее время в различных социальных сетях курсируют текстовые и голосовые сообщения о якобы результатах исследований симптомов коронавируса «университетской клиники Вены». Медицинский университет Вены четко указывает на то, что речь идет о фейковых новостях, которые никак не связаны с университетом», — говорится на сайте медуниверситета.





По состоянию на утро 17 марта общее число случаев заражения новым коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания — 6 606. О случаях заболевания за последние сутки впервые сообщили еще четыре страны: Узбекистан, Уругвай, Руанда и Сейшельские Острова.