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Онищенко удивили советы ВОЗ использовать парацетамол против коронавируса при самолечении
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Онищенко удивили советы ВОЗ использовать парацетамол против коронавируса при самолечении

Во Всемирной организации здравоохранения посоветовали не использовать ибупрофен в борьбе с COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения посоветовали не использовать ибупрофен в борьбе с COVID-19 Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко Фото: © АГН Москва

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил недоумение по поводу рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) использовать парацетамол для самолечения коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, самолечение само является нарушением медицинских правил. Ранее пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что больным коронавирусом нежелательно употреблять ибупрофен, лучше использовать парацетамол.


«Самолечение не приветствуется ни одним законодательством ни одной страны. Сам факт разговора о самолечении — это уже нарушение. <...> Все лечения регламентируются установленными стандартами. <...> Такой рекомендации не могло быть в принципе», — заявил Daily Storm Геннадий Онищенко.


Ранее в ВОЗ заявили, что парацетамол лучше использовать при самолечении от коронавируса. А ибупрофен можно применять по назначению врача.


«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности. Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — приводит слова пресс-секретаря ВОЗ Кристиана Линдмайера РИА-Новости.


Сообщается, что в немецкоязычном сегменте интернета обсуждается голосовое сообщение в WhatsApp о том, что ибупрофен якобы ускоряет течение заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Автор сообщения ссылается на некоего врача из «университетской клиники Вены». Медицинский университет Вены называет эти заявления «фейковыми».


«В настоящее время в различных социальных сетях курсируют текстовые и голосовые сообщения о якобы результатах исследований симптомов коронавируса «университетской клиники Вены». Медицинский университет Вены четко указывает на то, что речь идет о фейковых новостях, которые никак не связаны с университетом», — говорится на сайте медуниверситета.


По состоянию на утро 17 марта общее число случаев заражения новым коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания — 6 606. О случаях заболевания за последние сутки впервые сообщили еще четыре страны: Узбекистан, Уругвай, Руанда и Сейшельские Острова.


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#воз #онищенко #коронавирус #парацетамол
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