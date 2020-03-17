Путин заверил россиян, что ситуация с коронавирусом в России под контролем

Он отметил, что угроза распространения COVID-19 становится острее в связи с интенсивными контактами России с иностранными государствами. Владимир Путин напомнил, что у вирусов нет «никаких государственных границ».





«Сегодня это особая ситуация — с учетом большого количества перемещений людей в мире», — подчеркнул президент РФ.





Также российский лидер призвал бороться с распространением слухов и спекуляций, связанных с темой COVID-19 в России, и отметил, что в стране есть научная база для создания тест-систем и вакцин от коронавирусной инфекции. Власти в текущей ситуации должны быть предельно мобилизованными, добавил Путин.





«В некоторых странах, таких, например, как у наших друзей из Китайской Народной Республики или Республика Корея, ситуация меняется и меняется к лучшему... А вот в других государствах, в том числе в европейских странах, складывается непростая, иногда даже тяжелая обстановка», — обратил внимание Владимир Путин.





Ранее 17 марта в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией опровергли информацию, что Москва закрывается на карантин. Эти сведения не соответствуют действительности, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.





«Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — сказала она.





17 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло за сутки до 114 человек. Ранее было зафиксировано 93 случая заражения инфекцией. Заболевание выявлено в 26 регионах страны.





За прошедшие сутки в мире зафиксировали 13 903 случая заражения новым коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Только 29 случаев зарегистрировали в Китае, 13 874 — за его пределами. От пневмонии, вызываемой новым типом вируса, за сутки умерли 860 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания — 6606.



