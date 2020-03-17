Умерла вдова Юрия Гагарина

Вдова первого в мире космонавта Юрия Гагарина Валентина скончалась в возрасте 84 лет. Об этом журналистам сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Причина смерти женщины не указывается. Сейчас решается вопрос, где и когда пройдут похороны.





«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.





Валентина Гагарина родилась в Оренбурге в 1935 году. В 1961 году по инициативе советского лидера Никиты Хрущева была награждена орденом Ленина как жена первого космонавта. В 2011 году ей вручили орден Гагарина Федерации космонавтики России, а в 2017 году она стала почетным гражданином Московской области.





Валентина Гагарина — автор книги о первом космонавте «108 минут и вся жизнь». После гибели супруга замуж она больше не вышла.





Советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе 12 апреля 1961 года. Вне земного пространства на корабле «Восток-1» он провел почти два часа. Приземлился космонавт в Саратовской области в районе села Подгорное. Первыми людьми, встретившими Гагарина после полета, оказались жена местного лесника Анна (Анихайят) Тахтарова и ее шестилетняя внучка Рита (Румия).