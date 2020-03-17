Экс-кандидат в президенты России, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин подал в суд на соцсеть «ВКонтакте» из-за нарушения прав на охрану частной жизни. Сумма иска составила один рубль. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.





«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Павла Грудинина, Ксении Кутюхиной [...] к ООО «ВКонтакте». Истцы просят суд признать факт нарушения ответчиком прав истцов на охрану частной жизни; обязать удалить из сети некоторую информацию», – говорится в сообщении пресс-службы. Какая именно информация должна быть удалено в сообщении не говорится.





Кроме самого Грудинина истцами выступили две несовершеннолетние дочери директора совхоза.





В конце декабря 2019 года КПРФ совместно с движением «Левый фронт» провели в Москве санкционированный митинг в поддержку экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина. По итогам акции митингующие потребовали прекратить преследования Павла Грудинина и Сергея Левченко, освободить политических узников, отменить пенсионную реформу и отправить в отставку правительство.