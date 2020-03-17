Минкульт закрыл музеи по всей России

Министерство культуры РФ закрыло кинотеатры, музеи, цирки, выставки, филармонии и кинотеатры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в опубликованном приказе ведомства. Органам исполнительной власти в регионах рекомендованы аналогичные меры.





«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей», — говорится в приказе.





В России число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло за сутки до 114 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее было зафиксировано 93 случая заражения инфекцией. Заболевание выявлено в 26 регионах страны.





За последние сутки заразились 21 человека в следующих регионах России: Москва (четыре новых случая), Самарская, Калининградская и Тверская области (по два человека), Московская, Тамбовская, Калужская, Нижегородская, Пензенская, Свердловская, Архангельская и Ярославская области, а также Красноярский край, Татарстан и Хакасия (по одному случаю).





По состоянию на 17 марта в мире зафиксировали 13 903 случая заражения новым коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Только 29 случаев зарегистрировали в Китае, 13 874 — за его пределами. От пневмонии, вызываемой новым типом вируса, за сутки умерли 860 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания — 6606.