Джо Байден лидирует на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на первичных выборах (праймериз) кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах в штатах Флорида, Иллинойс и Аризона, прошедших 17 марта. Как отмечают местные СМИ, Байден со значительным преимуществом побеждает своего конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в ряде штатов третью неделю подряд.





По данным газеты The New York Times, Байден набирает 61,7% голосов во Флориде, а его соперник Сандерс — 22,8%. В Иллинойсе за бывшего вице-президента отдали свои голоса 58,6% избирателей, за сенатора — 36,8%. В Аризоне подсчет бюллетеней продолжается.





«Путь Сандерса в кандидаты [от демократов на выборах] резко сузился, но он не собирается выходить из гонки — держим пари, что национальный политический ландшафт будет выглядеть по-другому, поскольку вирус [SARS-CoV-2] продолжает менять жизнь по всей стране», — написали политические обозреватели агентства Associated Press.





Результаты праймериз республиканцев во Флориде, Иллинойсе и Аризоне подтвердили выдвижение действующего президента США Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах. Как отмечает Associated Press, первичные выборы Республиканской партии «являются во многом формальностью». По этой причине праймериз проводятся не во всех штатах, а там, где они проходят, соперниками Трампа выступают непопулярные кандидаты, которых не поддерживает партия и большинство избирателей.





На прошедших 10 марта праймериз демократов в пяти штатах (Миссури, Миссисипи, Мичигане, Вашингтоне и Айдахо) Джо Байден уверенно победил своего главного соперника Берни Сандерса.





Первичные выборы президентской кампании в США стартовали 3 февраля кокусами в Айове. Шесть месяцев главные американские политические партии будут определять своих выдвиженцев на главных выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года. За эти полгода желающие выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах объедут все 50 штатов, проведут встречи с их жителями, чтобы в июле-августе получить от своей партии возможность побороться за пост главы Белого дома.