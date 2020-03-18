РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единую валюту, налоговую и суд

Во время переговоров об углубленной интеграции с Белоруссией Россия предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. В том числе Москва хотела создать единый эмиссионный центр, который бы выпускал единую валюту; объединенный таможенный орган; счетную палату; а также суд Союзного государства.





Сейчас переговоры по интеграции приостановлены по инициативе Минска, говорят собеседники издания.





Планировалось, что страны также обсудят создание единого органа по учету собственности Союзного государства, единого антимонопольного органа, а также регуляторов в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, рынков газа, нефти и электроэнергии. Кроме того, предполагалось, что государства обсудят разработку совместной стратегии России и Белоруссии в сфере обороны, создания общих банков данных правоохранительных органов и унификацию законодательства, касающуюся деятельности силовых структур.





О разработке «дорожных карт» по созданию единых органов для Союзного государства говорилось в последней, 31-й «дорожной карте» по интеграции, пишет РБК. Летом-осенью 2019 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились обсудить и принять пакетом 30 «карт», а уже позднее обсудить 31-ю «карту», рассказал собеседник издания. Однако Минск поставил переговоры на паузу.





29 января Александр Лукашенко заявил, что проблемы с поставками нефти из России привели к тому, что Белоруссию «раком поставили». По его мнению, Москва специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Минск.





Белоруссия перед Новым годом не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях покупки углеводородов с 1 января 2020 года. Поставки российской нефти в Белоруссию прекратились 3 января. 7 февраля в Сочи прошли переговоры Путина и Лукашенко. После них первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что стороны определили цену на российский газ для Минска в 127 долларов за одну тысячу кубов при поставках в марте-декабре текущего года как базовый вариант.