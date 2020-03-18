Российским силовикам рекомендовали отказаться от поездок за рубеж из-за COVID-19

Сотрудникам ФСБ, Генпрокуратуры, ФСО, СКР, МВД и МЧС рекомендовано отказаться как от личных, так и служебных поездок за рубеж из-за пандемии коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомствах и копии документов. Издание уточняет, что распоряжения были доведены до силовиков на прошлой и текущей неделе.





Например, пишет РБК, 11 марта заместитель генерального прокурора РФ Геннадий Лопатин подписал распоряжение с рекомендациями по профилактике COVID-19. В документе говорится, что «в целях недопущения распространения случаев массовых заболеваний, вызванных новым коронавирусом», необходимо следовать предписаниям Роспотребнадзора и Минздрава по соблюдению мер предосторожности. В частности, сотрудникам прокуратуры необходимо воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Письмо с рекомендациями было разослано начальникам главных управлений и отделов Генпрокуратуры, а также приравненных к ним военным и иным специализированным прокурорам, и ректору университета надзорного ведомства.





Аналогичное распоряжение подписал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. В документе также говорится о необходимости сотрудникам СКР отказаться от поездок за границу. Такие же распоряжения выпустили и другие силовые ведомства, включая ФСБ, ФСО, МВД и МЧС. «Руководство силовых структур рекомендует воздержаться от поездок за рубеж, но, по сути, это запретительная мера, так как у сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, зачастую загранпаспорта хранятся в сейфах руководителей подразделений», — рассказал источник агентства в ФСО.