Российским силовикам рекомендовали отказаться от поездок за рубеж из-за COVID-19

Сотрудникам ФСБ, Генпрокуратуры, ФСО, СКР, МВД и МЧС рекомендовано отказаться как от личных, так и служебных поездок за рубеж из-за пандемии коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомствах и копии документов. Издание уточняет, что распоряжения были доведены до силовиков на прошлой и текущей неделе.
Например, пишет РБК, 11 марта заместитель генерального прокурора РФ Геннадий Лопатин подписал распоряжение с рекомендациями по профилактике COVID-19. В документе говорится, что «в целях недопущения распространения случаев массовых заболеваний, вызванных новым коронавирусом», необходимо следовать предписаниям Роспотребнадзора и Минздрава по соблюдению мер предосторожности. В частности, сотрудникам прокуратуры необходимо воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Письмо с рекомендациями было разослано начальникам главных управлений и отделов Генпрокуратуры, а также приравненных к ним военным и иным специализированным прокурорам, и ректору университета надзорного ведомства.
Аналогичное распоряжение подписал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. В документе также говорится о необходимости сотрудникам СКР отказаться от поездок за границу. Такие же распоряжения выпустили и другие силовые ведомства, включая ФСБ, ФСО, МВД и МЧС. «Руководство силовых структур рекомендует воздержаться от поездок за рубеж, но, по сути, это запретительная мера, так как у сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, зачастую загранпаспорта хранятся в сейфах руководителей подразделений», — рассказал источник агентства в ФСО.
Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России по состоянию на 17 марта достигло 114 человек. С 18 марта до 1 мая российская граница будет закрыта для иностранцев. В связи с распространением COVID-19 на территории страны режим повышенной готовности был временно введен в 21 регионе. Среди них Москва, Московская, Саратовская, Калининградская, Волгоградская, Тульская, Оренбургская, Тюменская, Рязанская, Калужская, Ивановская, Астраханская, Владимирская, Архангельская, Костромская и Омская области, а также Марий-Эл, Якутия, Крым, Севастополь и Красноярский край. В соответствии с указами губернаторов, мэров и глав республик на территории регионов запрещено проведения массовых мероприятий (культурных, спортивных, детских, публичных и так далее).