Российские школы с 23 марта уйдут на трехнедельные каникулы

Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля включительно введут каникулы, объявил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников, добавил он. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 21 марта по 12 апреля в столице закроют все общеобразовательные, спортивные школы и секции дополнительного образования.





«С понедельника [23 марта] до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы», — цитирует заявление Кравцова на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования «Интерфакс».





Временно исполняющий главы Рособрнадзора Анзор Музаев также сообщил, что досрочный период сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) в школах, который должен был начаться 20 марта, переносят на дополнительные дни сдачи в конце июня. «Чтобы успокоить всех участников, которые предполагались в досрочный период, их было 32 тысячи заявлено, они переносятся на основной этап в июне», — рассказал он. Если кому-то по уважительным причинам нужно сдать ЕГЭ раньше конца июня, он сможет сдать его в основной период, добавил врио главы Рособрнадзора.





Число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России по состоянию на 17 марта достигло 114 человек. С 18 марта до 1 мая российская граница будет закрыта для иностранцев. В связи с распространением COVID-19 на территории страны режим повышенной готовности был временно введен в 21 регионе. Среди них Москва, Московская, Саратовская, Калининградская, Волгоградская, Тульская, Оренбургская, Тюменская, Рязанская, Калужская, Ивановская, Астраханская, Владимирская, Архангельская, Костромская и Омская области, а также Марий-Эл, Якутия, Крым, Севастополь и Красноярский край. Губернаторы и главы республик запретили проводить на территории регионов массовые мероприятия.





В мире, по состоянию на 17 марта, общее число инфицированных превысило 194 тысячи человек более чем в 140 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 7882, выздоровели 81 102 пациента.