Путин: Средний класс в каждой стране разный, и в России он есть

Средний класс в каждой стране разный и в России более 70% граждан относятся к этой категории, заявил в интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин. Глава государства сослался на методику Всемирного банка, согласно которой к среднему классу относятся люди с доходами в полтора раза выше минимального размера оплаты труда. Путин также подчеркнул, что задача российских властей заключается в укреплении этой прослойки населения и повышении их доходов.
«Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный», — сказал президент в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Российский лидер сослался на методику Всемирного банка, по которой рассчитывается число людей, относящихся к среднему классу. «Она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас МРОТ 11 280 [рублей], по-моему, в этом [2020] году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — добавил Путин.
По его словам, перед российскими властями стоит задача укреплять средний класс в России и наращивать доходы людей, входящих в эту категорию.
В ходе интервью была затронута тема пенсионной реформы в России. Путин напомнил, что российские власти в отличие от французских сохранили практически все льготы. «Для шахтеров остался, например, для других категорий, для педагогов остался, у нас огромное количество льготников. Больше того, даже для матерей многодетных в 50 лет сделали выход на пенсию. Нам нужно решать все-таки очень важную задачу: повышение реальных доходов граждан», — сказал он.
Путин обратил внимание на протесты во Франции против предлагаемой французскими властями пенсионной реформы. «Ну вот смотрите, что там происходит, чего хорошего-то? Там не переставая эти выступления идут, так? Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями», — отметил он и добавил, что основной причиной недовольства французов стали льготы по выходу на пенсию.
В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе, в рамках которой пенсионный возраст постепенно вырастет до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. На пенсию в 2019 году смогли выйти те, кто родился в первом полугодии 1959 года (мужчины) и первом полугодии 1964 года (женщины). Пенсионный возраст будет повышаться постепенно до 2028 года. В феврале 2020-го Счетная палата РФ в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета отметила, что изменения в пенсионной реформе не позволили достичь достойного уровня жизни пенсионеров. На это, заявили в ведомстве, указывает увеличение числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году.