Путин: Средний класс в каждой стране разный, и в России он есть

Российский лидер сослался на методику Всемирного банка, по которой рассчитывается число людей, относящихся к среднему классу. «Она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас МРОТ 11 280 [рублей], по-моему, в этом [2020] году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — добавил Путин.

По его словам, перед российскими властями стоит задача укреплять средний класс в России и наращивать доходы людей, входящих в эту категорию.





В ходе интервью была затронута тема пенсионной реформы в России. Путин напомнил, что российские власти в отличие от французских сохранили практически все льготы. «Для шахтеров остался, например, для других категорий, для педагогов остался, у нас огромное количество льготников. Больше того, даже для матерей многодетных в 50 лет сделали выход на пенсию. Нам нужно решать все-таки очень важную задачу: повышение реальных доходов граждан», — сказал он.





Путин обратил внимание на протесты во Франции против предлагаемой французскими властями пенсионной реформы. «Ну вот смотрите, что там происходит, чего хорошего-то? Там не переставая эти выступления идут, так? Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями», — отметил он и добавил, что основной причиной недовольства французов стали льготы по выходу на пенсию.