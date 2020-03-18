В Госдуме и Совфеде призвали ЕС отменить антироссийские санкции из-за коронавируса

Парламентарии Совета Федерации и Госдумы обратились к западным странам с призывом отменить экономические санкции в отношении России и других государств. Об этом заявили главы комитетов Совфеда и Думы по международным делам Константин Косачев и Леонид Слуцкий. Соответствующие обращения были опубликованы на страницах политиков в Facebook. Также Косачев прокомментировал заявление немецкого парламентария о необходимости отмены санкций в отношении России. Слуцкий считает, что несмотря на призывы, вряд ли западные политики откажутся от санкционной политики.
Леонид Косачев в своем посте заявил, что странам необходимо договориться об отмене экономических санкций, кроме введенных Советом Безопасности ООН, и упомянул ограничения в отношении России и Ирана. Данная инициатива может быть принята государствами БРИКС, поддержана странами «двадцатки» и затем сертифицирована Совбезом ООН. По его мнению, сейчас только 30% мировой экономики — в «зеленой зоне», а 70% — либо в санкционной, либо в зоне непредсказуемости и угрозы санкционных рисков. Отмена санкций высвободит экономический потенциал, который можно использовать для борьбы с пандемией.
«К отмене, в частности, санкций США против Ирана призывают на официальном уровне и Россия, и Китай. В случае с Тегераном американские противоправные рестрикция являются значительным препятствием в борьбе с распространением коронавируса. Миллионы иранцев просто лишены возможности получить доступ к современным медицинским методам лечения. Это антигуманно и недальновидно», – заявил Daily Storm Слуцкий. Санкции – это «кандалы» для экономики в условиях общего спада. Но, по его мнению, вряд ли западные политики преодолеют инерцию блокового мышления и начнут мыслить здраво.
В своем посте в соцсети Слуцкий посетовал на то, что западные страны не объединяются перед общей бедой. Он раскритиковал политику США, которые пытались переманить немецких ученых, разрабатывавших вакцину от коронавируса и отказавшихся помочь Ирану. «Мировая пандемия — это «не время для сведения счетов», — сказано в посте Слуцкого.
Ранее в беседе с «Известиями» член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что ФРГ следует отменить непродуктивные санкции против России. По его словам, в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике ЕС.
«Я считаю, что эта инициатива, с одной стороны, абсолютно разумная, своевременная и заслуживает поддержки. С другой стороны, я бы совершенно точно этим не ограничился. Вопрос не в отдельно взятых санкциях одной стороны в отношении другой, в данном случае ЕС в отношении России, — речь идет о том, что в последние годы в мире накопилась практика применения односторонних экономических санкций в обход Совета Безопасности ООН», — заявил RT сенатор Константин Косачев.
По его мнению, нынешний кризис дает возможность «разорвать порочный круг, когда санкции вводятся в надежде на результат, потом результата не наступает, а затем те, кто эти санкции вводил, уже не могут их отменить без потери политического лица».
Число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России по состоянию на 17 марта достигло 114 человек. С 18 марта до 1 мая российская граница будет закрыта для иностранцев. В связи с распространением COVID-19 на территории РФ режим повышенной готовности был временно введен в 21 регионе. Среди них Москва, Московская, Саратовская, Калининградская, Волгоградская, Тульская, Оренбургская, Тюменская, Рязанская, Калужская, Ивановская, Астраханская, Владимирская, Архангельская, Костромская и Омская области, а также Марий-Эл, Якутия, Крым, Севастополь и Красноярский край. Губернаторы и главы республик запретили проводить на территории регионов массовые мероприятия.
В мире по состоянию на 17 марта общее число инфицированных превысило 194 тысячи человек более чем в 140 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 7 882, выздоровели 81 102 пациента.