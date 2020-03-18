В Госдуме и Совфеде призвали ЕС отменить антироссийские санкции из-за коронавируса

Ранее в беседе с «Известиями» член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что ФРГ следует отменить непродуктивные санкции против России. По его словам, в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике ЕС.





«Я считаю, что эта инициатива, с одной стороны, абсолютно разумная, своевременная и заслуживает поддержки. С другой стороны, я бы совершенно точно этим не ограничился. Вопрос не в отдельно взятых санкциях одной стороны в отношении другой, в данном случае ЕС в отношении России, — речь идет о том, что в последние годы в мире накопилась практика применения односторонних экономических санкций в обход Совета Безопасности ООН», — заявил RT сенатор Константин Косачев.





По его мнению, нынешний кризис дает возможность «разорвать порочный круг, когда санкции вводятся в надежде на результат, потом результата не наступает, а затем те, кто эти санкции вводил, уже не могут их отменить без потери политического лица».





Число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России по состоянию на 17 марта достигло 114 человек. С 18 марта до 1 мая российская граница будет закрыта для иностранцев. В связи с распространением COVID-19 на территории РФ режим повышенной готовности был временно введен в 21 регионе. Среди них Москва, Московская, Саратовская, Калининградская, Волгоградская, Тульская, Оренбургская, Тюменская, Рязанская, Калужская, Ивановская, Астраханская, Владимирская, Архангельская, Костромская и Омская области, а также Марий-Эл, Якутия, Крым, Севастополь и Красноярский край. Губернаторы и главы республик запретили проводить на территории регионов массовые мероприятия.





В мире по состоянию на 17 марта общее число инфицированных превысило 194 тысячи человек более чем в 140 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 7 882, выздоровели 81 102 пациента.