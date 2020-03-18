Курс доллара превысил 79 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс доллара впервые с февраля 2016 года на открытии Московской биржи поднялся до 79,22 рубля. Скачок был краткосрочным и после этого он опустился до 76,9 рубля — это на 1,5 рубля больше, чем на закрытии торгов накануне. Евро вырос на 1,8 рубля — до 84,7 рубля. Стоимость нефти марки Brent утром 18 марта уменьшилась на 1,4%, до 28,32 доллара за баррель.





Американский биржевые площадки по итогам прошедших торгов закрылись ростом — промышленный индекс Dow Jones вырос на 5,2%, высокотехнологичный NASDAQ — на 6,23%, доходность 10-летних казначейских облигаций США — на 28 базисных пунктов, до 1%. Рост произошел после того, как американские власти заявили, что разработают стимулирующие меры совокупной стоимостью до 1,2 триллиона долларов.





В Великобритании индекс лондонской биржи FTSE 100 снизился более чем на 3,8%. Главный фондовый индекс Франции CAC 40 упал на 3,4%. Основной индекс биржи Торонто S&P/TSX, напротив, вырос более чем на 2,6%. Власти трех стран объявили о мерах экономической поддержки — так, Великобритания выделит 330 фунтов стерлингов на поддержку бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Франция собирается дать на поддержку экономики 45 миллиардов евро, Канада – 19 миллиардов долларов.





Ведущий аналитик компании «Олма» Антон Старцев заявил РБК, что в начале торгов в России на валютном рынке возможно продолжение укрепления доллара из-за сохранения глобальной неопределенности. Аналитики «Алор Брокер» считают, что сейчас у российской валюты «нет никаких шансов на рост», но в то же время отмечают, что ситуация, скорее всего, временная.





Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич рассказал, что в финансовой организации ожидают нейтральной динамики рубля в начале дня, но допускают, что в случае ухудшения внешней конъюнктуры доллар продолжит расти в диапазоне 75-78 рублей.





Бывший министр нефти Катара и бывший президент ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) Абдулла бин Хамад аль-Аттия считает, что цены на нефть продолжат падать. «Я ожидаю, что цена на нефть упадет ниже 20 долларов за баррель. Мы уже видели такое раньше», — заявил он информагентству S&P Global Platts.





10 марта президент России Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы заявил, что распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на курс рубля и уровень цен на биржах, а также на падение цен на нефть. При этом глава государства выразил надежду, что РФ пройдет все трудности «достойно». Правительство России объявило о создании антикризисного фонда размером в 300 миллиардов рублей, для ряда компаний введут налоговые льготы.





Число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России по состоянию на 17 марта достигло 114 человек. С 18 марта до 1 мая российская граница будет закрыта для иностранцев. В мире, по состоянию на 17 марта, общее число инфицированных превысило 194 тысячи человек более чем в 140 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 7882, выздоровели 81 102 пациента.