В Свердловской области разыскивают мужчину, убившего в суде бывшую жену

Ранее в пресс-службе Первоуральского городского суда сообщили о нападении мужчины на участницу одного из административных дел о побоях. Обвиняемый на входе в здание суда напал на бывшую жену с ножом. Женщину попытался защитить судебный пристав, получивший ранения. «Мужчина, который явился на судебное заседание в участок №8, нанес ранение потерпевшей, которая скончалась на месте происшествия. Судебному приставу также было нанесено повреждение», — цитирует ТАСС представителя суда.





В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Свердловской области сетевому изданию E1.RU сообщили, что после нападения мужчина выбежал из здания суда и скрылся. Ведется поиск подозреваемого в убийстве. Имя нападавшего — Попов Вячеслав Сергеевич, 1983 года рождения. «У нападавшего раньше были проблемы с законом. Что касается раненного представителя службы судебных приставов, то он доставлен в больницу Первоуральска, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — добавили в региональном управлении.





В феврале 2020 года бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов скончался в Москве после попытки покончить с собой. Свиридову грозил срок за вымогательство в особо крупном размере, он пронес с собой оружие в зал Чертановского суда и выслушал приговор. Судья назначил Свиридову наказание ниже низшего предела.