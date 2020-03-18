Фигурант «московского дела» Малышевский объявил голодовку

Осужденный по «московскому делу» на три года колонии за применение насилия к представителю власти Эдуард Малышевский объявил голодовку в курском СИЗО-1. Он отказывается от еды уже с 28 февраля, рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Малышевского Александра Альдаева «Медиазоне».





Бывший депутат Госдумы, председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, который познакомился с Эдуардом Малышевским в камере Тверского ОВД прошлым летом после задержания на одном из столичных протестов, рассказал, что фигурант «московского дела» находится в курском СИЗО, потому что в колонии, «куда его должны отправить (номера мы не знаем), просто нет мест». Приговор Малышевскому вступил в силу, но его увезли из Москвы в Курск, «а когда место освободится, вернут ближе к столице», пояснил Гудков.





Политик рассказал, что осужденный обращается «во все возможные инстанции – от прокурора до президента – с требованием пересмотреть «московское дело» для всех его фигурантов и включить его статьи в амнистию».





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