В Москве с помощью видеокамер выявили более 200 нарушителей режима самоизоляции

Система видеонаблюдения «Безопасный город» в Москве позволила выявить более 200 нарушителей режима самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на заседании в Мосгордуме сообщил глава столичного ГУ МВД РФ Олег Баранов. По его словам, реализация государственной программы по созданию городской системы видеокамер позволило снизить число правонарушений в общественных местах и повысило раскрываемость преступлений.





«Данная система [видеонаблюдения «Безопасный город»] показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — сказал Баранов.





Глава столичного управления МВД отметил, что в 2019 году реализация в Москве программы «Безопасный город» позволило снизить правонарушения в общественных местах на 8%, в том числе на улицах на 12%. «За год с использованием систем видеонаблюдения раскрыто более четырех тысяч преступлений. Эффективность применения видеонаблюдения ежегодно растет на 15-20%», — добавил он.





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