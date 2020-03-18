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В Москве с помощью видеокамер выявили более 200 нарушителей режима самоизоляции
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В Москве с помощью видеокамер выявили более 200 нарушителей режима самоизоляции

По словам главы столичного ГУ МВД РФ Олега Баранова, система видеонаблюдения «Безопасный город» доказала свою эффективность

Система видеонаблюдения «Безопасный город» в Москве позволила выявить более 200 нарушителей режима самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на заседании в Мосгордуме сообщил глава столичного ГУ МВД РФ Олег Баранов. По его словам, реализация государственной программы по созданию городской системы видеокамер позволило снизить число правонарушений в общественных местах и повысило раскрываемость преступлений.


«Данная система [видеонаблюдения «Безопасный город»] показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — сказал Баранов.


Глава столичного управления МВД отметил, что в 2019 году реализация в Москве программы «Безопасный город» позволило снизить правонарушения в общественных местах на 8%, в том числе на улицах на 12%. «За год с использованием систем видеонаблюдения раскрыто более четырех тысяч преступлений. Эффективность применения видеонаблюдения ежегодно растет на 15-20%», — добавил он.


ЗАМЕТКА ДОПОЛНЯЕТСЯ


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#коронавирус #москва #видеонаблюдение #безопасный город #карантин
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