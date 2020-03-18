Силуанов признал, что в 2020 году бюджет будет дефицитным из-за коронавируса и цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что из-за коронавируса и падения цен на нефть ситуация в экономике России развивается не лучшим образом, и в 2020 году бюджет страны будет дефицитным. По его словам для стабилизации потребуется задействовать средства из Фонда национального благосостояния.





«В последнее время мы столкнулись с непростой ситуацией для России, со снижением цен на энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики. Сейчас добавилась гораздо более серьезная проблема — коронавирусная инфекция. Даже дело не в вирусе — сокращаются, сжимаются целые сектора экономики», — заявил Силуанов на годовой коллегии Федерального казначейства, которая проходила в режиме онлайн из-за коронавируса.





По его прогнозу, из-за падения цен на нефть российский бюджет недополучит около трех триллионов рублей при нынешних ценах на сырье. Это приведет к тому, что в 2020 году бюджет будет дефицитным и придется задействовать Фонд национального благосостояния. Глава Минфина сообщил, что сокращаются сферы авиаперевозок, туризма, малого бизнеса, покупки дорогостоящих предметов потребления, за этим следует по нарастающей целый ряд других секторов.





Силуанов заявил о необходимости точечной поддержки отраслей экономики, регионов и малого предпринимательства. «...всех тех направлений, которые без господдержки просто не смогут существовать», — отметил он.





Утром 18 марта курс доллара впервые с февраля 2016 года на открытии Московской биржи поднялся до 79,22 рубля. Скачок был краткосрочным, после этого доллар опустился до 76,9 рубля — это на 1,5 рубля больше, чем на закрытии торгов накануне. Евро вырос на 1,8 рубля — до 84,7 рубля. В Европе на ведущих площадках также зафиксировано падение. Фондовые рынки США по итогам торгов 17 марта закрылись в небольшом плюсе. Стоимость нефти марки Brent утром 18 марта уменьшилась на 1,4%, до 28,32 доллара за баррель.





10 марта президент России Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы заявил, что распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на курс рубля и уровень цен на биржах, а также на падение цен на нефть. При этом глава государства выразил надежду, что РФ пройдет все трудности «достойно». Правительство России объявило о создании антикризисного фонда размером в 300 миллиардов рублей, для ряда компаний введут налоговые льготы.