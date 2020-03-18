«Можно сойти с ума»: историк-расчленитель Соколов пожалел о потере друзей и «своей армии»

Историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, признался, что после трагедии он потерял не только любимую, но и друзей, и свою «военно-историческую армию». Ученый заявил, что в СИЗО старается «не сойти с ума от горя и потери». Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Соколова. Суд над историком, вероятно, начнется «во второй половине апреля», заявила Daily Storm представитель близких погибшей, юрист Александра Бакшеева.





«После страшно абсурдной трагедии, в которую я сам с трудом могу поверить, главный вопрос, который стоит передо мной, — это гамлетовский вопрос. И только читая дружеские письма, можно остаться на этом свете и не сойти с ума от горя и потери, потери всего — университета, любимой, моей военно-исторической армии, сотни друзей, которые испугались и отвернулись», — приводит «Газета.ru» отрывки письма Соколова из СИЗО.





Историк сообщил, что страдает не от условий в месте заключения, а от невозможности заниматься любимым делом: историей и литературой: «Постараюсь выжить и продолжить работать над исторической литературой, но только тогда, когда будет возможность, пока ее нет. Без книг и компьютера — немыслимо».





Соколов также считает «чудовищной ложью» публикации СМИ о совершенном им преступлении: «Интернетом здесь пользоваться запрещено, но, думаю, моих изображений в Сети сейчас тысячи». При этом ученый рассказал, что получает письма со словами поддержки от совершенно незнакомых людей: «Условия содержания здесь такие, как положены по закону, вполне сносные, но главная трудность — практически полностью прерванное общение. Пишут, правда, хорошие люди».