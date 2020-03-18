«Можно сойти с ума»: историк-расчленитель Соколов пожалел о потере друзей и «своей армии»

Историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, признался, что после трагедии он потерял не только любимую, но и друзей, и свою «военно-историческую армию». Ученый заявил, что в СИЗО старается «не сойти с ума от горя и потери». Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Соколова. Суд над историком, вероятно, начнется «во второй половине апреля», заявила Daily Storm представитель близких погибшей, юрист Александра Бакшеева.
«После страшно абсурдной трагедии, в которую я сам с трудом могу поверить, главный вопрос, который стоит передо мной, — это гамлетовский вопрос. И только читая дружеские письма, можно остаться на этом свете и не сойти с ума от горя и потери, потери всего — университета, любимой, моей военно-исторической армии, сотни друзей, которые испугались и отвернулись», — приводит «Газета.ru» отрывки письма Соколова из СИЗО.
Историк сообщил, что страдает не от условий в месте заключения, а от невозможности заниматься любимым делом: историей и литературой: «Постараюсь выжить и продолжить работать над исторической литературой, но только тогда, когда будет возможность, пока ее нет. Без книг и компьютера — немыслимо».
Соколов также считает «чудовищной ложью» публикации СМИ о совершенном им преступлении: «Интернетом здесь пользоваться запрещено, но, думаю, моих изображений в Сети сейчас тысячи». При этом ученый рассказал, что получает письма со словами поддержки от совершенно незнакомых людей: «Условия содержания здесь такие, как положены по закону, вполне сносные, но главная трудность — практически полностью прерванное общение. Пишут, правда, хорошие люди».
18 марта стало известно, что в СКР завершили расследование уголовного дела в отношении историка-расчленителя. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Адвокат потерпевшей стороны, Александра Бакшеева, добавила, что суд над Соколовым пройдет в Петербурге в апреле и семья погибшей Ещенко будет просить, чтобы убийца получил максимальный срок».
«Материалы дела уже у меня на руках. После ознакомления сторон защиты и потерпевших и утверждения документа прокурором через непродолжительное время дело направят в суд. Думаю, он начнется в Петербурге во второй половине апреля. Мы будем требовать, чтобы Соколов получил максимальное наказание. Никто его прощать не собирается», — сказала Бакшеева.
В январе 2020 года эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского признали вменяемым Соколова. Также они установили, что в момент убийства историку «было чуждо сильное душевное волнение, якобы вызванное оскорбительным поведением аспирантки». Кроме того, эксперты не нашли «следов влияния полной луны» на Соколова, о чем ранее утверждал его адвокат Александр Почуев.
Соколов ранее призвал СМИ «не превращать трагедию в ток-шоу», признавшись, что очень сожалеет об убийстве Ещенко. Отношения с девушкой были идеальными до момента, когда они начали жить вместе, заявил ученый. По его словам, разница в возрасте (39 лет) с молодой аспиранткой совсем не чувствовалась, потому что он и Ещенко «говорили на равных» и чувствовали себя единомышленниками.
Соколова достали из реки Мойки в центре Петербурга 9 ноября. В рюкзаке нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В квартире Соколова правоохранители позднее обнаружили останки женщины и пилу. По предварительной информации, 7 ноября Соколов поссорился с аспиранткой Анастасией Ещенко, с которой проживал вместе, застрелил ее из обреза и попытался утопить фрагменты тела в реке. Ученый признал вину, раскаявшись в содеянном.