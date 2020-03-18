Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии экс-генерала СКР за взятку

Мосгорсуд 18 марта приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего руководителя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова по обвинению в коррупции. Об этом сообщает агентство «Москва». Экс-генерал также выплатит штраф в размере 196 миллионов рублей и не сможет занимать госдолжности в течение семи лет.
«Дрыманов — 12 лет колонии строгого режима со штрафом 196 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти на семь лет, с лишением звания генерала и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени», — огласил решение судья.
По данным агентства, в ходе прений сторон в закрытом режиме гособвинение просило приговорить Дрыманова к 16 годам колонии строгого режима, а в качестве дополнительного наказания назначить ему штраф в размере 196 миллионов рублей.
Александр Дрыманов был задержан в середине июля 2018 года. Следствие по его делу было завершено в мае 2019-го. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам о взятках. Следствие связывало экс-генерала СКР с людьми уголовного авторитета Шакро Молодого. По версии следователей, Дрыманов разделил со своими подельниками один миллион долларов, полученный от подручных криминального авторитета за освобождение вора в законе по кличке Итальянец. Свою вину Дрыманов не признал. Ранее он заявлял, что его оговорили бывшие коллеги.