Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии экс-генерала СКР за взятку

Мосгорсуд 18 марта приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего руководителя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова по обвинению в коррупции. Об этом сообщает агентство «Москва». Экс-генерал также выплатит штраф в размере 196 миллионов рублей и не сможет занимать госдолжности в течение семи лет.





«Дрыманов — 12 лет колонии строгого режима со штрафом 196 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти на семь лет, с лишением звания генерала и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени», — огласил решение судья.





По данным агентства, в ходе прений сторон в закрытом режиме гособвинение просило приговорить Дрыманова к 16 годам колонии строгого режима, а в качестве дополнительного наказания назначить ему штраф в размере 196 миллионов рублей.