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Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии экс-генерала СКР за взятку
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Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии экс-генерала СКР за взятку

Обвинение просило для Александра Дрыманова наказания в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 196 миллионов рублей

Обвинение просило для Александра Дрыманова наказания в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 196 миллионов рублей Александр Дрыманов
Александр Дрыманов Фото: © АГН Москва / Андрей Любимов

Мосгорсуд 18 марта приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего руководителя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова по обвинению в коррупции. Об этом сообщает агентство «Москва». Экс-генерал также выплатит штраф в размере 196 миллионов рублей и не сможет занимать госдолжности в течение семи лет.


«Дрыманов — 12 лет колонии строгого режима со штрафом 196 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти на семь лет, с лишением звания генерала и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени», — огласил решение судья.


По данным агентства, в ходе прений сторон в закрытом режиме гособвинение просило приговорить Дрыманова к 16 годам колонии строгого режима, а в качестве дополнительного наказания назначить ему штраф в размере 196 миллионов рублей.


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Осужденный за связи с Шакро Молодым экс-замглавы СКР Москвы вышел по УДО

24 мая суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении 4 июня 2019
Dailystorm - Осужденный за связи с Шакро Молодым экс-замглавы СКР Москвы вышел по УДО

Александр Дрыманов был задержан в середине июля 2018 года. Следствие по его делу было завершено в мае 2019-го. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам о взятках. Следствие связывало экс-генерала СКР с людьми уголовного авторитета Шакро Молодого. По версии следователей, Дрыманов разделил со своими подельниками один миллион долларов, полученный от подручных криминального авторитета за освобождение вора в законе по кличке Итальянец. Свою вину Дрыманов не признал. Ранее он заявлял, что его оговорили бывшие коллеги.


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