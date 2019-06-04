Бывший замглавы СКР Москвы Никандров вышел из колонии

24 мая Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство о выходе Никандрова по УДО (экс-генерал-майору юстиции оставалось еще 1,5 года и 11 дней). Администрация колонии и прокурор не возражали против такого решения. «Много планов на будущее. Чувствую себя хорошо, отлично, можно сказать», — цитирует РИА Новости Никандрова.





В 2016 году Никандров, экс-глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны по подозрению в получению взятки в особо крупно размере (озвучивалась сумма в 500 тысяч долларов) за помощь в освобождении одного из приближенных «криминального авторитета» Захария Калашова (по прозвищу Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец). Задержанным предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).





Как установили следователи, в середине декабря 2015 года около ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка между людьми Калашова и экс-полковника КГБ СССР Эдуарда Буданцева. В ходе конфликта погибли два человека, еще пять пострадали, после чего Кочуйков был задержан. По данным следствия, вышеуказанные офицеры СКР получили взятку и должны были переквалифицировать статью с хулиганства на самоуправство (более мягкую), после чего его отпустить.





Сообщается, что Максименко не признал своей вины и был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Никандров, который также отказался признавать себя виновным, но позже стал сотрудничать со следствием, получил 5,5 года колонии строгого режима и был лишен звания. Ламонов, который тоже стал сотрудничать со следствием, получил пять лет колонии. Дело Никандрова рассматривалось под грифом «секретно» и проходило в закрытом от СМИ режиме.





Подавшего рапорт об отставке начальника Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова, начальника Никандрова, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 17 июля 2018 года по подозрению в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размерах. В этот же день экс-глава московского управления СКР был арестован на два месяца Лефортовским судом Москвы. По просьбе следователя ФСБ судебное заседание проходило в закрытом режиме. Сам Дрыманов не возражал против закрытого разбирательства.