Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ

«В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске (часть 1 статьи 105 УК РФ) по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием», — цитирует Агентство городских новостей «Москва» Петренко.





Как сообщила Петренко, в домах подозреваемых были проведены обыски и допрошено более 50 человек. «По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены, с рядом из них уже работают следователи, их действиям будет дана правовая оценка», — сообщила Петренко.





В ночь на 3 июня под Красногорском был убит бывший спецназовец Никита Белянкин. По словам друга погибшего, Ивана Шуханова, военнослужащий попытался заступиться за людей, которых избивала толпа, однако сам стал объектом нападения. В ходе драки он получил удар ножом в сердце и вскоре скончался от раны. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». По сведениям СКР, в конфликте участвовали по меньшей мере 10 человек.





По словам отца убитого экс-военного, большинство фигурантов дела уехали в Армению. Белянкин-старший также отмечал, что один из задержанных уже дал показания.