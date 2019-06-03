Отец экс-бойца спецназа ГРУ заявил о задержании подозреваемого в убийстве сына

Один из подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан, с ним работают следователи. Большинство других фигурантов дела уехало в Армению. Об этом РБК рассказал отец погибшего Алексей Белянкин.





«Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно», — заявил отец погибшего Алексей Белянкин.





Ранее РЕН ТВ опубликовал фото человека, который, по информации телеканала, якобы является главным подозреваемым по делу об убийстве под подмосковным Красногорском бывшего бойца спецназа Белянкина. Речь идет о Григоре О., которого РЕН ТВ называет владельцем местного бара, но не уточняет, какого именно.