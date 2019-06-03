Отец экс-бойца спецназа ГРУ заявил о задержании подозреваемого в убийстве сына

Один из подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан, с ним работают следователи. Большинство других фигурантов дела уехало в Армению. Об этом РБК рассказал отец погибшего Алексей Белянкин.
«Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно», — заявил отец погибшего Алексей Белянкин.
Ранее РЕН ТВ опубликовал фото человека, который, по информации телеканала, якобы является главным подозреваемым по делу об убийстве под подмосковным Красногорском бывшего бойца спецназа Белянкина. Речь идет о Григоре О., которого РЕН ТВ называет владельцем местного бара, но не уточняет, какого именно.
По информации Telegram-канала «112», к убийству Белянкина причастен некий Григор Оганян. «Вот этот дружелюбный шашлычник по имени Григор Оганян и убил бойца Сил специальных операций Никиту Белянкина. Утром 2 июня ровно в 6:20 Оганян сел в самолет и вылетел в Ереван. В аэропорт убийца отправился сразу после драки в пивной», – отмечается в сообщении.
Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщал, что по адресам подозреваемых в причастности к убийству экс-военного проведены обыски, по их результатам назначены различные экспертизы.
В ночь на 3 июня под Красногорском был убит бывший спецназовец Никита Белянкин. По словам друга погибшего Ивана Шуханова, военнослужащий попытался заступиться за людей, которых избивала толпа, однако сам стал объектом нападения. В ходе драки он получил удар ножом в сердце и вскоре скончался от раны. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). По сведениям СКР, в конфликте участвовали по меньшей мере 10 человек.