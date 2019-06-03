Трамп: Россия вывела своих людей из Венесуэлы

«Россия информировала нас, что они вывели большую часть своих людей из Венесуэлы», - написал 3 июня Трамп. О ком именно идет речь, президент не уточнил. Однако днем ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, написала о том, что российские военные специалисты начали покидать Венесуэлу.





По информации издания, если месяц назад в южноамериканской стране находились около 1000 специалистов из РФ, то сейчас там осталось не больше нескольких десятков экспертов из России. По словам собеседников американского издания, это связано частично с тем, что президент страны Николас Мадуро неспособен расплатиться по уже сделанным поставкам от российской госкорпорации «Ростех», и частично с тем, что Москва больше не намерена поддерживать «проигравший» режим Мадуро. Военные специалисты из России занимались в Венесуэле подготовкой вооруженных сил страны и обеспечением контрактов на поставку оружия от «Ростеха».





Информацию о выводе росийских экспертов из этого государства позднее опроверг российский посол в Венесуэле Владимир Заемский. «Это — очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет», — заявил дипломат, которого процитировало РИА Новости.





Между Россией и Венесуэлой с 2001 года существует соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские военные и специалисты могут быть переброшены в Венесуэлу без согласования с Национальной ассамблеей (парламентом страны). При предшественнике Мадуро Уго Чавесе Венесуэла активно покупала у России стрелковое оружие, вертолеты, танки, средства ПВО. При этом Москва гарантировала обучение венесуэльских военнослужащих обращению с этим вооружением.





С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис, сопровождающийся серьезными проблемами в экономике, в частности гиперинфляцией. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.