СКР возбудил дело о миллиардных хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что бывшее руководство российской компании «Тольяттиазот» (одного из крупнейших в мире производителей аммиака) путем хищений и уклонения от уплаты налогов заполучило примерно 2,5 миллиардов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба СКР.





Дело заведено по части 3 статьи 210, части 4 статьи 159, пунктам «а», «б» части 2 статьи 199 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество; уклонение от уплаты налогов). Как заявили в СКР, в преступлениях подозреваются бывший руководитель предприятия Владимир Махлай, председатель комитета по стратегии «Тольяттиазота» Александр Макаров, председатель правления АКБ «Тольяттихимбанк» Александр Попов, а также Евгений Королев, Александр Коренченко, Сергей Махлай, Ольга Камашева, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова и Эндрю Циви.





По версии следствия, в городе Тольятти в 2002-2004 годах вышеупомянутые граждане вместе с другими неустановленными лицами вошли в состав созданного в 1997 году преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем. Целью группировки стало систематическое завладение путем мошенничества чужим имуществом (принадлежащим ОАО «Тольяттиазот») и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.





Следствием считает Попова одним из активных участников этого преступного сообщества. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным СКР, Попов вместе с другими членами банды Махлая в 2005-2009 годах приобрел путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазот» агрегаты аммиака стоимостью не менее двух миллиардов рублей.





﻿В 2008-м подозреваемые уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 миллионов рублей. Кроме того, в 2009-2010 годах они мошенническим путем приобрели право на принадлежащие «Тольяттиазот» земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 миллионов рублей.





Ранее в июне 2019 года стало известно, что Владимира Махлая и его сына Сергея обвинили в хищении выручки «Тольяттиазота» на сумму около 85 миллиардов рублей и незаконный вывод из собственности компании дорогостоящего оборудования и земельных участков с производственными объектами. Расследование ситуации с «Тольяттиазотом» ведется с 2012-го. Тогда по заявлению одного из акционеров предприятия – компании «Уралхим» – было заведено уголовное дело о мошенничестве. Его фигурантами стали Владимир и Сергей Махлаи. Они скрываются от следствия за границей. Подозреваемые были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.