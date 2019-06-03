СМИ: На газету «Коммерсантъ» подали в суд за разглашение охраняемых законом тайн

Газету «Коммерсантъ» хотят привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Иск уже поступил в суд. Изданию грозит штраф до миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах.





«Газету просят привлечь к ответственности по части 7 статьи 13.15 КоАП (Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну)», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что материалы по делу уже поступили в суд. О какой публикации газеты идет речь или кто именно подал иск, источник не уточнил.





Глава издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Желонкин прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» данную информацию. «Мне пока об этом не известно. Ничего об этом не знаю. Надо у юристов наших спрашивать», — ответил Желонкин.





Это может стать первым привлечением к ответственности по части 7 статьи 13.15 КоАП (часть 7 введена федеральным законом от 6 июля 2016 года), отмечает ТАСС. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф для юридического лица в размере от 400 тысяч до одного миллиона рублей.





17 апреля «Коммерсантъ» опубликовал статью «Спикеров делать из этих людей». В ней шла речь о том, что спикером Совета Федерации может стать глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а Валентина Матвиенко возглавит Пенсионный фонд. Авторы материала ссылались на свои источники в госструктурах, которые сообщили им, что в мае состоится встреча Матвиенко с президентом Владимиром Путиным, где будет обсуждаться ее возможный уход. Замруководителя отдела политики издания Максим Иванов и спецкор Иван Сафронов, соавторы заметки, были уволены. Еще 11 журналистов газеты написали заявления об уходе, не согласившись с увольнением коллег.





Гендиректор издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Желонкин позднее признал, что поводом для увольнения журналистов стала именно эта статья о Матвиенко. Как он заявил Би-би-си, она была написана «не по стандартам издательского дома». При этом он отверг факт давления на него со стороны акционера или представителей власти.