Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области по делу о хищении 700 миллионов рублей

Басманный суд Москвы 3 июня избрал меру пресечения в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении порядка 700 миллионов рублей. Экс-чиновника заключили под стражу на два месяца. Сам Коньков не признал себя виновным, заявив, что позиция следствия по его делу далека от истины.





«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Конькову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 30 июля», — огласил решение судья. Коньков в ходе заседания заявил, что считает себя невиновным. «Трактовки, которые делает следствие, — они далеки от истины, поэтому я не признаю себя виновным», — подчеркнул он.





Коньков также просил суд отправить его под домашний арест из-за состояния здоровья (экс-чиновник страдает сахарным диабетом). Однако следователь указал, что только пребывание в СИЗО не позволит Конькову скрыться, уничтожить улики и склонить свидетелей к даче ложных показаний. В итоге суд встал на сторону следствия.





Коньков обвиняется по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). О задержании в Иваново депутата областной думы и экс-губернатора региона стало известно 1 июня. По версии следствия, Коньков, занимавший пост главы региона в период с 2013-го по 2017 год, оказался причастен к мошенническим схемам выделения бюджетных средств через компанию «Ивановский бройлер» на сумму в 700 миллионов рублей и совершении ряда других преступлений.





По делу также проходит его предполагаемый соучастник — управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин. Бизнесмен также взят под стражу.