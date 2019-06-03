Миротворец ООН Краснощеков рассказал Володину о попытках давления на россиян в Косове

Это [мое задержание] хороший пример для всех — то, что реально происходит [в Косове], — посетовал Краснощеков. — Конечно, у Косова есть своя особенность: постоянно оказывается давление на российских представителей и делаются попытки дискредитировать россиян и таким образом дискредитировать Российскую Федерацию и ее политику на международной арене... Конечно, с этим надо бороться на всех уровнях».





Краснощеков также сказал, что ему было очень приятно, когда в инцидент незамедлительно вмешались российские власти, твердо обозначившие свою позицию о недопустимости задержания дипломатических работников. Он также поблагодарил сотрудников российского посольства в Белграде за оказанную поддержку.





«Знаете, мы работаем на земле и остаемся гражданами и патриотами своей страны. Поэтому когда возникает такая пограничная ситуация, очень важно ощущать себя, что ты не один, а что за тобой стоит великая держава», — поделился дипломат.





Володин на встрече с Краснощековым ранее заявил, что ООН должна побеспокоиться о том, чтобы все нормы международного права соблюдались на территории Косова и чтобы работники диппредставительств чувствовали себя в безопасности. Володин также сказал, что в ООН должны признать, что Краснощеков в Косове противостоял вооруженному беспределу.





28 мая спецназ Косова провел спецоперацию на севере страны. Правоохранители задержали несколько человек, включая двух дипломатов миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Одним из взятых под стражу был и Краснощеков. Оба сотрудника дипмиссии были избиты при задержании, сообщали сербские СМИ. В тот же день косовары выпустили их на свободу.