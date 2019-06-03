Британскую актрису высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»

Пользователи соцсетей высмеяли недоумение британской сценаристки, актрисы и радиоведущей Карлы Мари Свити, которая задалась вопросом, почему в монументальной драме «Чернобыль» от кабельного канала HBO нет чернокожих актеров. Пользователи сообщили сценаристке, что даже с учетом различных допущений авторов и общей художественной составляющей мини-сериала сама по себе история трагедии не позволяет настолько вольно обходиться с сюжетом. Свити, в свою очередь, сообщила, что ее не так поняли, и заявила, что она получила огромное количество расистских сообщений.
«Посмотрела два эпизода «Чернобыля», очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?» — написала сценаристка в Twitter.
По словам Свити, она имела в виду, что авторы сериала заранее обозначили, что в их истории не важны национальность и раса, потому что в центре сюжета сериала — вещи, понятные всем: страх, волнение, паника, беспокойство, грусть. Поэтому она посчитала, что раз главные герои говорят не по-украински и не по-русски, а по-английски, то почему бы тогда не ввести в повествование темнокожих актеров. Она добавила, что прекрасно понимает, что Чернобыльская авария была ужасной трагедией, и заверила, что говорит исключительно о художественной стороне проекта HBO.
Пост вызвал негативную реакцию пользователей, в том числе русскоговорящих. Они призвали изучить историю Чернобыльской трагедии. Кое-кто припомнил фрагмент из «Приключений Шурика» или привел в пример сцену с шахтерами, указав, что в сериале было «немало черных актеров».
Другие пользователи предложили не ограничиваться правами только темнокожих актеров и пойти дальше: «В шоу также нет единорогов. Я думаю, что в сериале нарушаются права единорогов»; «Да, на роль Горбачева должны были взять Уэсли Снайпса».
Мини-сериал «Чернобыль» обогнал по популярности другой хит HBO — «Игру престолов» — и был признан лучшим сериалом в истории по версии крупнейшего сайта IMDb. Режиссером выступил шведский клипмейкер, музыкант и обладатель ученой степени по экономике Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы», «Викинги», клипы для Мадонны, Кайли Миноуг, Дэвида Боуи и других артистов), сценаристом — Крейг Мазин.
Критики отмечают невероятную проработку деталей шоу, вплоть до точности указания региона на номерах автомобилей, и бережное обращение с материалом. Ряд ликвидаторов чернобыльской аварии высоко оценили шоу. Съемки проходили на Игналинской АЭС (которая считается двойником Чернобыльской), в одном из районов Вильнюса (в сериале это Припять), а также в городе Каунасе, который «заменил» Москву. Финальная пятая серия выходит на HBO сегодня, 3 июня.