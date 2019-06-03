Британскую актрису высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»

Пользователи соцсетей высмеяли недоумение британской сценаристки, актрисы и радиоведущей Карлы Мари Свити, которая задалась вопросом, почему в монументальной драме «Чернобыль» от кабельного канала HBO нет чернокожих актеров. Пользователи сообщили сценаристке, что даже с учетом различных допущений авторов и общей художественной составляющей мини-сериала сама по себе история трагедии не позволяет настолько вольно обходиться с сюжетом. Свити, в свою очередь, сообщила, что ее не так поняли, и заявила, что она получила огромное количество расистских сообщений.





«Посмотрела два эпизода «Чернобыля», очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?» — написала сценаристка в Twitter.