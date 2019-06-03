«Правовая коллизия»: новый пресс-секретарь Зеленского раскритиковала снос памятника Жукову

«Ситуация вызвала резонанс, она является примером несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Она показывает, что должен быть разработан новый механизм для установления диалога между властью и обществом», — полагает Мендель.





Пресс-секретарь добавила, что Зеленский оставил решение данной проблемы на усмотрение местных властей. «Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня», — заявила представитель главы государства.





Мендель также отметила, что реакцию МИД России на инцидент в Харькове Зеленский считает вмешательством во внутренние дела Украины. Ранее представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Facebook назвала снос памятника «серьезным вызовом для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении «осудить нельзя промолчать».





Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков охарактеризовал происшествие в Харькове как попытку со стороны «неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя». Об этом сообщает РБК. По мнению представителя ведомства, Украина после 2014 года сделала выбор в сторону «абсолютного, пещерного варварства». Конашенков сравнил снесших людей памятник с нацистами. «Но оттого и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия», — сказал представитель Министерства обороны.





Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал снос памятника Жукову актом вандализма. По мнению политика, этот инцидент показывает, что нацизм на Украине жив и процветает. Жуков и его изображения олицетворяют собой победу над «коричневой чумой» в Великой Отечественной войне, и подобные действия против его образа должны вызвать протест со стороны западных стран, также сражавшихся против фашизма, считает Зюганов.





2 июня в Харькове активисты националистических партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова с постамента, после чего водрузили на это место государственный флаг Украины. Правоохранители не смогли помешать этим людям.





В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, который запрещает коммунистическую символику. Закон также предполагает переименование всех объектов, в названиях которых упомянуты имена деятелей СССР, коммунизм, советская власть и ее институты.