Туалетный робот, Обама и мэр-неудачник: как Британия встретила Трампа

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию в рамках трехдневного государственного визита и встретились в Букингемском дворце с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом и его супругой Камиллой. В соцсетях британцы выразили свое негодование по поводу приезда Трампа, который «привез с собой армию головорезов» и успел назвать мэра Лондона Садика Хана «жалким неудачником». Многие пользователи также отметили, что экс-президент США Барак Обама более популярен, чем действующий американский лидер. Кроме того, к приезду американского президента был заказан огромный робот, сидящий на унитазе.
Ранее Трамп выразил свои симпатии британскому политику Борису Джонсону и раскритиковал мэра Лондона Садика Хана. «Садик Хан, который, по общему мнению, ужасно работает на посту мэра Лондона, делал глупые пакости в отношении приезда президента США — самого важного союзника Соединенного Королевства. Он [Садик Хан] законченный неудачник, ему следует сосредоточиться на городской преступности, а не на мне», — написал Трамп в Twitter. Хан, в свою очередь, назвал слова президента США «детскими оскорблениями».
Трамп уже приезжал в Британию в прошлом году, однако, как и прежде, в стране выразили недовольство по поводу визита американского лидера. «Дональд Трамп привез в Лондон свою армию головорезов. Поэтому все британцы хотят, чтобы он закончил свои дела поскорее и уехал», — пишут пользователи.
«Где Трамп? Мне нужно знать, когда закрыть все двери и окна», — написали другие пользователи.
Кое-кто вспомнил про фильм «Голый пистолет» (а именно сцену, где главный герой «спасает» королеву Британии) и заменил лицо актера Лесли Нильсена на лицо Трампа.
В центре Лондона, как сообщают СМИ, уже собралась многотысячная толпа протестующих против президента США, а спикер Палаты общин Джо Беркоу отказался предоставить слово Трампу в парламенте. Несмотря на то что в Британию доставлен бронированный президентский лимузин, чета Трампов передвигается в основном по воздуху.
5 июня президент США Дональд Трамп, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и ряд других политиков вместе ветеранами Второй мировой войны примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии. Кроме того, планируется обсудить вопросы, связанные с выходом Великобритании из ЕС. По данным издания Daily Mirror, приблизительная сумма расходов на обеспечение безопасности американского президента и его семьи — 40 миллионов евро (около 45 миллионов долларов).