Туалетный робот, Обама и мэр-неудачник: как Британия встретила Трампа

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию в рамках трехдневного государственного визита и встретились в Букингемском дворце с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом и его супругой Камиллой. В соцсетях британцы выразили свое негодование по поводу приезда Трампа, который «привез с собой армию головорезов» и успел назвать мэра Лондона Садика Хана «жалким неудачником». Многие пользователи также отметили, что экс-президент США Барак Обама более популярен, чем действующий американский лидер. Кроме того, к приезду американского президента был заказан огромный робот, сидящий на унитазе.