Володин посетил в сербском госпитале российского дипломата Краснощекова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил в сербском госпитале члена миссии ООН в Сербии Михаила Краснощекова, который был задержан правоохранителями полупризнанного Косова в конце мая в результате спецоперации. О визите спикера нижней палаты парламента в больницу сообщила его советник по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. Володин пожелал раненому россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки.
«Необходимо, что Организация Объединенных Наций признала, что вы, их сотрудник, дипломат, пострадали, так как делали все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косова. И признали, что вы противостояли вооруженному беспределу. Вы как наш гражданин, как участник миссии ООН, выполняли свой долг. Желаю Вам скорейшего выздоровления», — сказал Володин.
Ранее в выступлении в Скупщине (сербском парламенте) Володин прокомментировал действия косовского спецназа. Он назвал их нарушением норм международного права. По его словам, подобного рода провокации направлены на «устрашение сербов, установление контроля над этими районами силовым путем».
«Интересы суверенной Сербии должны учитываться в полном объеме в соответствии с международным правом», — сказал тогда Володин.
28 мая спецназ Косова провел спецоперацию на севере страны по задержанию сербских правонарушителей, которых считали ответственными за контрабанду продуктов питания. В ходе операции правоохранители задержали также двух дипломатов миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK), одним из них был Краснощеков.
Оба сотрудника дипмиссии были избиты при задержании, сообщали сербские СМИ. В тот же день косовары выпустили их на свободу. Как российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков имеет дипломатический иммунитет. Сейчас он находится на лечении в Белграде.