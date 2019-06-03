Володин посетил в сербском госпитале российского дипломата Краснощекова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил в сербском госпитале члена миссии ООН в Сербии Михаила Краснощекова, который был задержан правоохранителями полупризнанного Косова в конце мая в результате спецоперации. О визите спикера нижней палаты парламента в больницу сообщила его советник по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. Володин пожелал раненому россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки.





«Необходимо, что Организация Объединенных Наций признала, что вы, их сотрудник, дипломат, пострадали, так как делали все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косова. И признали, что вы противостояли вооруженному беспределу. Вы как наш гражданин, как участник миссии ООН, выполняли свой долг. Желаю Вам скорейшего выздоровления», — сказал Володин.