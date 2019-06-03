Володин передал депутатам парламента Сербии приветствие от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в Скупщине (сербском парламенте), что Сербия всегда может рассчитывать на помощь России. Председатель нижней палаты парламента России, находясь с рабочим визитом в Белграде, также передал приветствие от президента России Владимира Путина, назвав сербов братским народом. Часть своей речи Володин произнес по-сербски.





«Уверен, вы справитесь с трудностями. Наш президент Владимир Владимирович Путин, зная, что я буду выступать перед депутатами Народной скупщины [сербский парламент], передал теплые слова приветствия и поддержки — братский сербский народ, как и всегда прежде, может рассчитывать на помощь России», — заверил Володин. Его слова были встречены аплодисментами.





Спикер Госдумы также пожелал всем гражданам Сербии мира, счастья, благополучия. «Спасибо. До свидания», — попрощался он на сербском.





Ранее Володин, выступая перед депутатами Народной скупщины, осудил провокации в отношении Косова, которое власти Сербии считают своей территорией. «Мы вместе с вами осуждаем провокации против сербов в Косове. Вторжение косово-албанского спецназа на севере Косова 28 мая — провокационный шаг, направленный на устрашение сербов, установление контроля над этими районами силовым путем», — подчеркнул спикер Госдумы.





Он добавил, что Россия считает задержание дипломатов в Косове, включая гражданина РФ, выражением пренебрежения к международному праву.





Кроме того, Володин поблагодарил сербское правительство за бережное отношение к памятникам, посвященным подвигам советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Югославии.