Россия отправит военных в Центральную Африку

Российские военные отправятся в Центральноафриканскую Республику (ЦАР), где присоединятся к миротворческой миссии ООН. России направит в ЦАР 30 человек, заявил глава департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.





«Было принято решение о направлении наших военных представителей, 30 человек, в миссию ООН. Оно [отправление] состоится в ближайшее время», — сказал Кемарский. Об этом сообщает «Интерфакс». Россияне в ЦАР будут выступать в качестве специалистов связи, военных наблюдателей и офицеров штаба. Соответствующий указ об отправке военных в эту страну подписал в апреле 2019 года президент России Владимир Путин.





В январе 2019-го министр обороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра (Marie-Noelle Koyara) говорила, что в стране может появиться российская военная база. В настоящее время на основе подписанного в августе 2018 года между двумя государствами соглашения о военном сотрудничестве в республике действует центр подготовки, где российские инструкторы обучают регулярные войска страны.





C 2013 году в ЦАР происходят вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки «Селека» и христианским ополчением «Антибалака».





В ноябре 2018 года издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что российский миллиардер Евгений Пригожин предлагает правительствам нескольких стран Африки услуги по обеспечению безопасности. По данным агентства, представители бизнесмена с помощью наемников и политэкспертов готовы также обучать обращению с оружием. Журналисты Bloomberg утверждали, что Пригожин уже сотрудничает с десятью странами: Демократической Республикой Конго (ДРК), Суданом, Ливией, Мадагаскаром, Анголой, Гвинеей, Гвинеей-Бисау, Мозамбиком, Зимбабве и ЦАР.