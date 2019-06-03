ФАС не подтвердила причастность Минкульта к переносу «Мстителей»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила причастность Министерства культуры РФ к переносу даты проката фильма «Мстители: Финал» с 24 на 29 апреля. Как отмечает ведомство, в представленных Минкультом документах указано, что выход в прокат был намечен на 29 апреля по просьбе компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, которая владеет правами на картину.





«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны Министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма «Мстители: Финал» с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — цитирует ТАСС представительницу ФАС Юлию Ермакову.





По данным антимонопольного ведомства, в Министерстве культуры РФ заявили, что не причастны к переносу даты проката, и представили пакет документов, в которых указано, что прокатчик — ООО «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг» запросил дату 29 апреля. По мнению ФАС, таким образом подтверждается «отсутствие факта переноса выхода фильма в прокат».





В Telegram-канале «Поворот на право», которые подали в ФАС жалобу по поводу предполагаемого переноса, сообщили о своих сожалениях, что ведомство не исследовало «полностью все обстоятельства, не проверив переносы остальных фильмов, указанных в заявлении».





«Все же понимают, что заявки многих «перенесенных» фильмов были с такой датой исключительно из-за действий со стороны Минкульта, мол, подадите датой раньше — не согласуем. Если Минкульт, судя по ответу ФАС, «не переносит» премьеры фильмов, то новости о всех последующих переносах (они, естественно, будут) подпадают под закон о фейковых новостях. Как это можно писать о том, что орган государственной власти не делает и никогда не делал, да еще и с негативной оценкой», — цитирует издание TJ представителей Telegram-канала.





1 марта 2019 года стало известно, что компания WDSSPR (Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing) объявила о переносе картины «Мстители: Финал» без объяснения причин, из-за чего блокбастер вышел в России на несколько дней позже, чем в остальном мире. В СМИ предположили, что данное решение было связано с увеличением продаж билетов на фильм «Миллиард» с Владимиром Машковым.





Похожая ситуация была в 2018 году с еще одной картиной компании Marvel — «Мстители: Война бесконечности», когда прокатчик также без объяснения причин сдвинул премьеру картины в России с 11 мая на 3 мая. В Минкультуры уточнили , что это было связано с тем, чтобы освободить прокат для фильмов «Танки» и «Собибор», но в то же время подчеркнули, что конфликта с прокатчиком не было.





«Мстители: Финал» вышел в прокат 24 апреля в большинстве стран мира и 26 апреля в США и Канаде. Картина является завершением 22-фильмовой эпопеи киновселенной по комиксам Marvel, которая началась с фильма «Железный человек» в 2008 году. По сюжету супергерои из команды «Мстители» должны найти способ справиться с безумным титаном Таносом, который в конце предыдущего фильма уничтожил половину живущих существ во Вселенной при помощи всемогущего артефакта — Перчатки бесконечности.