Зюганов назвал снос памятника Жукову в Харькове свидетельством победы нацизма на Украине

Снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове является актом вандализма, который показывает, что нацизм на Украине жив и процветает, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, Жуков и его изображения олицетворяют собой победу над «коричневой чумой» в Великой Отечественной войне, и подобные действия против его образа должны вызвать протест со стороны западных стран, также сражавшихся против фашизма. Зюганов призвал российские власти также высказать свой недвусмысленный протест против нацистов, разрушивших памятник Победы.





«Только что совершен жуткий акт вандализма. Снесен памятник в Харькове четырежды Герою Советского Союза, одному из самых гениальных полководцев человечества Жукову Георгию Константиновичу. Это не просто снос памятника нацистами и бандеровцами, которые захватили под руководством цэрэушников власть на Украине. Это плевок в душу и в лицо всем, кто сражался с фашизмом», — заявил Зюганов во время пресс-подхода.





Глава КПРФ подчеркнул, что в эти же моменты в Европе проводят подготовку к празднованию 75-й годовщины Нормандской высадки, заключительного этапа наступления западных сил на войска фашистской Германии. «Приедут все представители [стран Европы], Трамп готовится. Думаю, они обязаны возвысить свой голос протеста против этого акта редкого вандализма», — сказал Зюганов, отмечая, что именно маршал Жуков принимал акт о капитуляции Германии и де-факто является символом Победы для граждан стран бывшего СССР.





Нацизм в последние годы вновь начал показывать себя в странах Европы, отметил лидер КПРФ, приведя в пример марши националистов в Латвии и массовое уничтожение советских памятников на территории других европейских стран. «Я не видел протеста ни в Совете Европы, ни в Европарламенте. Бандеровцы-нацисты силой захватили власть в Киеве, и эта власть поощрялась со стороны крупнейших государственных деятелей Европы, пытаясь унизить всех, кто сопротивлялся этому нашествию», — подчеркнул он.





Зюганов заявил, что сейчас необходимо вновь сплотиться перед атакой нацизма на культуру Украины и признать государственность самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявивших о своей независимости в 2014 году после смены власти на Украине. «На мой взгляд, Верховный главнокомандующий Путин, и министр обороны Шойгу, и все государственные институты нашей страны должны восстать против этого акта вандализма. <...> В полный рост поднялись на сопротивление этому нашествию наши друзья, союзники и соратники на Донбассе. Это их была воля не подчиняться нацизму и бандеровцам, это было их право говорить на родном русском языке», — пояснил глава КПРФ.





2 июня в Харькове представители националистических партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова с постамента, после чего водрузили на постамент государственный флаг Украины. Правоохранители не смогли помешать активистам.





В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, который запрещает коммунистическую символику. Закон также предполагает переименование всех объектов, в названиях которых упомянуты имена деятелей СССР, коммунизм, советская власть и ее институты.