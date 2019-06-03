Вячеслав Володин поддержал Сербию и осудил провокации против Косова

«Мы вместе с вами осуждаем провокации против сербов в Косове. Вторжение косово-албанского спецназа на севере Косова 28 мая — провокационный шаг, направленный на устрашение сербов, установление контроля над этими районами силовым путем. Мы рассматриваем задержание дипломатов, сотрудников миссии ООН в Косове, включая гражданина Российской Федерации, как полное пренебрежение международным правом», — подчеркнул Вячеслав Володин.





По его словам, Организация Объединенных Наций должна заявить свою позицию, от ее решительности, конкретных действий зависит не только ее авторитет, но и мир на Балканах.





«Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах», — заявил спикер Госдумы.





По его мнению, отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной.





«Мы считаем, все стороны должны выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. А те, кто не следует этим решениям, должны нести ответственность. Интересы суверенной Сербии должны учитываться в полном объеме в соответствии с международным правом», — убежден российский политик, вспомнивший, как нелегко приходилось России после распада СССР.