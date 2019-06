Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Forbes Юлию Мендель

Конкурс на должность пресс-секретаря Владимир Зеленский объявил 30 апреля. От соискателей требовалось владение тремя языками, включая украинский и английский, опыт работы журналистом или в публичной сфере и готовность работать круглосуточно. На эту должность поступили заявки от примерно четырех тысяч кандидатов, сообщила «Украинской правде» пресс-секретарь команды Зеленского Ирина Победоносцева.





Большую часть заявок отсеяли после проверки на знание украинского, английского языка, опыт работы, образование и профессиональные навыки. После телефонных собеседований, на которых оценивали дикцию, скорость реакции и манеру изложения мысли, осталось около ста кандидатов. После следующего обсуждения остались 50 соискателей — у них было творческое задание записать видеоролики. С тройкой победителей Владимир Зеленский и члены его администрации провели личные собеседования в форме пресс-конференции, где оценили стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и быстроту реакции кандидатов.





Победитель конкурса на должность пресс-секретаря Зеленского 32-летняя Юлия Мендель родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. По информации издания «Бабель», Мендель работала на украинских телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер», а также сотрудничала с американским изданием Politico.





В 2015 году журналистка по программе Международного института прессы побывала в редакциях американских изданий: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN. Мендель называла переломным моментом в ее карьере поездку на тренинг для журналистов в Йельский университет в США в 2016 году — там она получила важные связи и поняла, как работают международные студии новостей.





Кроме того, в 2016 году Юлия Мендель публично призналась в Facebook, что пострадала от сексуальных домогательств, пишет издание. Мендель рассказала о непристойных комментариях в ее адрес от незнакомого мужчины. Пост журналистки собрал сотни комментариев с обсуждением того, стоит ли о рассказывать о подобных случаях публично.